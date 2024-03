Truffa carta Esselunga: in un clic si portano via 500€ | Gira su WhatsApp

Truffa strettamente legata alla carta Esselunga che viaggia su WhatsApp. Ti rubano un sacco di soldi in un solo istante.

Non se ne può davvero più. Già la crisi, sia sociale che economica, è pazzesca e non accenna nemmeno minimamente a diminuire. I rincari, che hanno toccato nel profondo tutti quanti i settori, non ci danno tregua, così come i costi stratosferici che dobbiamo affrontare per pagare qualsiasi spesa da quella fissa a variabile, fino ad arrivare all’imprevista.

Nel frattempo il lavoro latita un po’ per tutti e in ogni settore. E così anche chi ne ha uno teme di poterlo perdere, senza tante cerimonie, da un momento all’altro. E poi eccole le truffe che nascono ogni giorno come tanti funghi su un prato dopo un’assai intensa nottata di pioggia. Ormai la maggior parte va fortissimo sul Web.

Se ciò capita è perché qui i truffatori, che stanno crescendo sempre più, diventando anche assai fantasiosi, sanno di trovare indubbiamente un terreno molto ma molto fertile. Difatti ogni giorno tutti usiamo a gogo l’etere sia per motivi privati che professionali. E soprattutto non ci perdiamo mai la ghiotta occasione di sfruttare WhatsApp. E così ora una nuova truffa si muove lì.

Truffa carta Esselunga, ti fregano con un messaggio su WhatsApp

Ovviamente per ricevere un messaggio tramite questa famosa e amatissima app di messaggistica istantanea i malviventi devono avere il nostro numero di telefono. Ci inviano così un messaggio parlandoci di una super promo o comunque di offerte assolutamente imperdibili e indette per una festa o una giornata particolare.

Fatto sta che trattandosi di qualcosa di pazzesco ma comunque con una scadenza ben precisa e a stretto giro non c’è tempo da perdere se una persona vuole approfittarne. Ed è su ciò che i malintenzionati puntano. Anche perché se un utente pensa che sia qualcosa di allettante magari condivide l’informazione pure con qualche amico o parente.

Ti rubano subito 500 euro

In poche parole può anche prendere vita, anche in maniera del tutto inconsapevole e inaspettata, una sorta di catena di Sant’Antonio. A questo punto le persone che cliccheranno sul link per cercare di approfittare di questa situazione, descritta come più che vantaggiosa, verranno indirizzati su un sito farlocco ove bisognerà compilare un forum per richiedere la tessera Esselunga.

E’ solo grazie ad essa, che poi riceveremo a casa, che potremo ottenere i privilegi da poco descritti. E siccome bisogna pagare 2 euro bisognerà pure effettuare un pagamento tramite carta di credito. Ed è a quel punto che ci rubano la bellezza di 500 euro in men che non si dica. E ovviamente non ci arriverà mai nessuna carta dal momento che si tratta di un mega imbroglio.