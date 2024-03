Supermercati: sconti del 10% e altre agevolazioni per gli over 60 | Scegli fra questi

Da tempo ha preso il via l’azione solidale diretta ai pensionati italiani che prevede il 60% di sconto nei supermercati, ecco chi ha aderito.

Negli ultimi anni le varie indagini economico sociali hanno evidenziato una sofferenza monetaria per molti pensionati residenti nella nazione, molti dei quali non sono del tutto autosufficienti. L’iniziativa in questione, dunque, è diretta a migliorare la loro condizione, rendendo più semplice il rifornimento di generi alimentari e di prima necessità.

Sono numerosi, infatti, i supermercati che in tal senso hanno deciso di intervenire e fornire il loro aiuto a chi ne ha davvero bisogno, tra scontisti e agevolazioni.

Tale iniziativa ha riscosso un così grande successo che alcune delle catene di supermercati presenti in tutta la nazione hanno già aderito, con clausole ad hoc.

Se sei un over 60% ecco in quali supermercati richiedere lo sconto del 10%

La notizia ha subito fatto il giro dei media, anche perché gli sconti messi a disposizione non richiedono un reddito minimo o la presentazione di un Isee, ma sarà sufficiente recarsi al supermercato che aderisce all’iniziativa e procedere con le dovute indicazioni caso per caso. Nella lista dei supermercati che hanno previsto lo sconto da destinare agli over 60% troviamo sia il Carrefour, Iper e Market, insieme a Pam Panorama e Unes. Tutte e tre le aziende prevedono uno sconto del 10% per gli over 60%, senza nessun tetto minimo di acquisto, ma con delle differenze marginali:

Carrefour applica gli sconti sia ai clienti che vanno in sede o attraverso il portale web in alcuni giorni specifici della settimana, ma con una spesa di 25 euro la consegna a domicilio è gratuita; Pam Panorama, invece, prevede un ulteriore 10% di sconto la domenica per i possessori della Carta Per Te; Unes prevede che gli sconti a disposizione siano cumulabili su app, per massimo 5 euro di sconto.

Sconti speciali nei supermercati anche per pensionati con invalidità

Conad ed Esselunga rientrano tra i supermercati che hanno messo a disposizione sconti diretti agli anziani pensionati, ma agli over 70% e con particolare attenzione a coloro che sono affetti da disabilità pari o oltre al 60%. Nel caso specifico della Conad, si tratta di un agevolazione diretta ai pensionati che hanno superato i 70 anni e che hanno, appunto, una disabilità come quella indicata in precedenza. Per i richiedenti, dunque, viene messa a disposizione il servizio di consegna spesa a domicilio gratuito 7 giorni su 7.

L’Esselunga, invece, ha fatto due tipi di agevolazioni che sono dirette agli over 70 o a coloro che appunto disabilità. Secondo quanto reso noto sulle agevolazioni di Esselunga, le agevolazioni sono categorizzate nel seguente modo: per gli anziani che hanno già compiuto 70 anni, dunque, è prevista una scontistica sulla consegna a domicilio in casa: 3,45 euro per chi effettua gli acquisti online, 3,10 euro per gli acquisti fatti in negozio; la consegna a domicilio è gratuita per chi ha un’invalidità pari o maggiore al 60%, per avervi accessi si deve consegnare la copia del Verbale della Commissione Medica ad uso aziendale che attesti, appunto, l’invalidità.