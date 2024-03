Codice della Strada: con la nuova legge rischiamo tutti i giorni la sospensione della patente | È come guidare ubriachi

Tutto pronto per il nuovo Codice della Strada, annunciata la sanzione che prevede la sospensione della patente come se fossi ubriaco in auto.

Negli anni il Codice della Strada è stato in più occasione oggetto di riesame, dopo gli ultimi avvenimenti e fatti di cronaca, la squadra di Governo ha deciso di intervenire su altre questioni delicate.

In cima alla lista troviamo un maggior controllo delle strade italiane, cercando di moderare i limiti della velocità introducendo sanzioni più severe. Una maggiore cura e attenzione è stata concessa alla guida in stato di ebrezze e non solo.

A breve entreranno in vigore norme rigide per chi si trova in auto commettendo questa particolare infrazione, ovvero l’utilizzo del cellulare durante la guida.

Nuova legge in arrivo nel codice della strada

Si trovano già in esame alla Commissione Trasporti della Camera i cambiamenti apportati al Codice della Strada, che ben presto vedrà delle modifiche all’articolo 173 che disciplina l’uso dei cellulari e altri apparecchi elettronici.

A oggi, dunque, è vietato usare il cellulare, così tutti gli altri dispositivi elettronici in tal senso, pc, tablet e dispositivi analoghi compresi. In caso di telefonate è possibile rispondere usando delle cuffie apposite. L’articolo in questione cita testualmente: “È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani“. Dopo l’incidente di Casal Polacco, ovvero lo scontro tra il suv guidato dallo YouTuber The Borderline, Matteo Di Pietro, e la smart dove è rimasto ucciso il piccolo Manuel di 5 anni, ecco che arriva una nuova regolamentazione sull’uso degli smartphone.

Scatta la sospensione della patente, come se fossi davvero ubriaco alla guida

La guida in stato di ebrezza è stata duramente disciplinata con pene molto severe e lunghi periodi di sospensione della patente, oltre che sanzioni monetarie di una certa importanza quando si viene trovati positivi all’alcol test. Allo stesso modo, dunque, sono inasprite anche le sanzioni previste per coloro che vengono trovati alla guida usando il cellulare per chiamare o qualunque altro motivo. Ancora oggi, in casi come questi, si riceve una sanzione amministrativa da 165 a 660 euro oppure la sospensione della patente da 1 a 3 mesi se il reato si ripete nell’arco di un biennio.

Quando verrà approvato il nuovo Codice della Strada la sospensione verrà applicata anche se il reato viene commesso per la prima volta, insieme alla sanzione monetaria. In particolar modo, coloro he vengono sorpresi alla guida con il cellulare e nella sua patente ha da 10 a 20 punti verranno sanzionati con 1 settimana di sospensione della patente. Gli automobilisti che hanno meno di 10 punti sulla patente, invece, la sospensione della patente è di 15 giorni.