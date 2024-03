Aereo: ecco perché dovresti sempre tenere allacciate le cinture | L’ascensore di Einstein lo aveva già svelato

Si torna a parlare di sicurezza in areo, vi siete mai chiesti perché è consigliabile indossare sempre le cinture di sicurezza in volo?

Nel momento in cui si sale con aereo sono diversi gli errori che noi passeggeri spesso commettiamo senza nemmeno rendercene conto, in cima alla lista troviamo in non ascoltare l’hostess che ci ricorda cosa fare in caso di emergenze e non solo.

Ampio spazio viene dato anche alla spiegazione su come indossare la cintura e quando poterla togliere con serenità, ovviamente, dopo la comunicazione dalla cabina di pilotaggio.

In molti casi, poi, può capitare che il personale di bordo imponga ai passeggeri di mantenere la cintura durante tutta la durata del volo, soprattutto se ci troviamo in viaggio con particolari turbolenze.

Qual è il legame tra la cintura in areo e la teoria di Einstein?

Prima di rispondere a questa domanda è necessario ricordare quello che è successo durante il volo LA800 Latam Airlines, partito da Sidney in Australia e con destinazione Auckland in Nuova Zelanda. Il volo in questione è stato protagonista di un clamoroso fatto di cronaca a seguito dell’incidente che si è verificato ad alta quota, il quale poteva diventare mortale. Il bilancio dei feriti è abbastanza grave: 50 persone ferite e 13 in condizioni gravissime.

I racconti forniti dai passeggeri rappresenta la testimonianza di ciò che sarebbe così successo, l’areo che precipita nel vuoto e persone senza cintura sbattute sul tetto dell’areo insieme ai bagagli… il tutto nello shock generale. Un incidente, attualmente al vaglio degli inquirenti, e che durante la “fase di crociera“ l’areo ha avuto una temporanea perdita di funzionalità degli strumenti di navigazione che ha provocato la caduta. Nel caso in cui tutti i passeggeri, in ottemperanza della Principio di Equivalenza di Einstein, non ci sarebbero stati feriti gravi.

Ecco perché dovresti indossare sempre la cintura in aereo

Vi sembrerà strano, ma la risposta alla domanda posta poc’anzi si trova davvero racchiusa nel Principio di Equivalenza di Einstein, il quale spiega che un corpo sospeso in aria cadrà sempre verso il basso perché attratto dal campo della forza di gravità.

Sulla base del Principio di Equivalenza, l’areo del volo LA800 Latam Airlines è come se fosse sfuggito alla gravità mentre si trovava in volo. Un’assenza improvvisa che si è verificata mentre l’areo si trovava in piena “accelerazione” proprio quando l’ha persa, fermandosi improvvisamente e precipitato in caduta libera. Evento quasi catastrofico per il quale l’areo è caduto, mentre tutto ciò che si trovava all’interno (persone comprese) sono state schiacciate sul tetto perché ogni “corpo fatto di materia” non precipita con la stessa intensità.