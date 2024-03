Lavatrici super silenziose: queste le fai girare la notte e dormi come un ghiro | La bolletta non piange più

Lavatrici belle silenziose, così le puoi azionare anche di notte. Spendi meno e dormi bello sereno.

Parliamoci molto chiaramente, senza prenderci in giro nemmeno per un secondo. Della cara lavatrice non possiamo farne assolutamente a meno. E se abbiamo in casa figli piccoli e animali domestici, come cani e gatti, è facile che dobbiamo azionarla anche più volte al giorno. Lo stesso capita durante le varie festività quando siamo soliti invitare parenti e amici a casa.

Di certo capiterà anche per Pasqua che è praticamente alle porte, come sia l’agenda e il calendario ci insegnano. Del resto con i prezzi che girano nei locali e per accaparrarsi un biglietto aereo moltissimi saranno gli italiani che decideranno di trascorrerla in questa maniera. E poi con la primavera si ha forte il desiderio di dare una bella pulita alla nostra dimora.

Via i tappeti, si cambiano più spesso le lenzuola e le federe e si pensa a dare una rinfrescata alle tende. Insomma, c’è un gran da fare anche per la nostra lavatrice. E tutto ciò incide, e pure tanto, nelle bollette sia di energia elettrica che di acqua che sono andate, soprattutto ultimamente, alle stelle.

Lavatrici super silenziose, le attivi di notte, dormi sereno e risparmi un botto

Capite dunque bene che sarebbe d’uopo evitare di azionarle con fin troppa disinvoltura per non essere poi costretti, senza se e senza ma, a pagare delle cifre a dir poco esorbitanti. Dunque cerchiamo di utilizzarle solo a pieno carico e di puntare a livello di programmi di lavaggio a quello bio che dura poco e in termini di consumi è ben più clemente degli altri.

Oltre a ciò è vivamente consigliato cercare di notare se, in base ai contratti stilati sia per quanto concerne il servizio di erogazione dell’acqua e dell’energia elettrica, quando costi meno. Solitamente però è nelle fasce notturne. Il problema è che la lavatrice è bella rumorosa e quindi non il massimo da azionare in quel momento. A meno che non puntiamo a queste che sono super silenziose.

I modelli sui quali puntare

Noi vi segnaliamo ora i modelli top in tale direzione tra i quali potreste scegliere, quando lo riteniate ovviamente più opportuno e consono a voi, la vostra nuova lavatrice, decisamente silenziosa. Partiamo dalla MIELE WCD 174 WCS per poi consigliarvi la BOSCH WAL28RH1IT. Fantastiche sono pure la SAMSUNG WW11BGA046AT e la CANDY RO41274DWMCT/1-S.

Infine, consigliatissima pure HAIER HW90-SB1230N. A livello di costi la più economica risulta essere il modello CANDY poco fa citato mentre quella più caro il MIELE. Ovviamente prima di compiere un acquisto così importante, vista anche la grande crisi che serpeggia pure in Italia, è meglio valutare i pro e i contro del caso e chiedere maggiori informazioni a un esperto.