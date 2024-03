Apple Pencil Numero 2: sembra una matita in stile vintage ma al suo interno nasconde un segreto | Ecco quale

I programmatori Apple sono scesi in campo per la realizzazione della Apple Pencil Number 2, un design rivisitato che ci riporta indietro nel tempo.

Con l’avvento della tecnologia sono moltissime le abitudini che abbiamo perso, come l’utilizzo di una semplice matita da temperare per scrivere, disegnare, progettare, ecc… Ormai gli iPad, così come i tablet, hanno preso il posto della carta, mentre le Pencil fanno lo stesso lavoro di una matita vera.

Sulla base di tale motivazione, dunque, gli ingegneri di casa Apple in collaborazione con Colorware hanno dato vita all’Apple Pencil di seconda generazione, la quale è stata lanciata sul mercato americano proprio in questi ultimi giorni. Non si tratta solo di avere un nuovo style, ma al tempo stesso sono state introdotte delle importantissime novità con annessi miglioramenti.

Nel frattempo, poi, sono arrivare anche non poche critiche circa il nuovo strumento che ha già conquistato la scena promettendo di ottimizzare e cambiare la qualità del nostro lavoro nel quotidiano.

Vi spiegheremo di seguito, dunque, cosa cambia con la Apple Pencil 2, qual è il suo valore di mercato e quando arriverà anche in Italia.

Nuova Apple Pencil in arrivo: il segreto della versione vintage

La Apple Pencil Numer 2, quindi, si propone con un design diverso da quello classico bianco al quale tutti i possessori di iPad sono abituati, un modo per renderla più incline alle abitudini del singolo, così da donare sempre di più la sensazione di utilizzare qualcosa che da sempre fa parte del nostro quotidiano. Caratteristiche che hanno permesso agli sviluppatori e agli esperti di costumizzazione di Colorware di reinventare lo stile della Pencil rendendola simile a una matita HB con punta nera e gomma rossa, vendute in tutto il mondo e usate da molti artisti e non solo.

Il segreto del nuovo accessorio di casa Apple sta proprio nel suo aspetto comune, per il quale i costumisti di Colorware la definiscono “un oggetto non solo intelligente ma anche bello da vedere“. La rivoluzione sta anche nella funzione avanzata di “scrivania sulla homescreen”.

Cosa cambia tra Apple Pencil 1 e 2 e quanto costa?

La prima Apple Pencil è arrivata nel 2015 e da quel momento in poi sono state introdotte una lunga serie di novità che la rendessero a misura di “cliente finale”, ovvero i possessori di un iPad. In un primo momento veniva usata solo per le note, man mano è stata impiegata per il disegno digitale artistico e ogni programma di scrittura, favorendo la trasformazione in testo digitale. Tali funzionalità sono rimaste invariate, ma ottimizzate come nel caso degli appunti su PDF.

La Apple Pencil di seconda generazione, invece, introduce importanti novità come la ricarica wireless e l’accoppiamento senza wifi. Infine, dettaglio importantissimo per chi usa tale accessorio per disegnare su iPad come una tavolozza da disegno, con la seconda generazione dell’accessorio abbiamo una maggiore sensibilità alla pressione per preservare Pencil e iPad. Attualmente, però, l’accessorio rivisitato da Coloware è disponibile solo in America per la modica somma di 215 dollari, ma con molta probabilità arriverà in Italia già dalla prossima estate.