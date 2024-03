Come rendere invisibili le chat di WhatsApp | Il trucco per evitare l’Apocalisse in casa

WhatsApp, così rendi invisibili le chat. Salvare la faccia non è mai stato così facile e veloce.

Non c’è alcun dubbio che sia WhatsApp la chat che utilizziamo maggiormente ogni giorno sia per motivi professionali sia per altri nettamente privati e personali. Il fatto poi che da diverso tempo a questa parte la possiamo sfruttare anche sul pc grazie alla sua versione Web, la rende ancora più interessante agli occhi dei più.

Tra l’altro è sempre al passo con i tempi sotto ogni punto di vista. La sicurezza è sempre più sviluppata e salvaguardata per quanto concerne le nostre conversazioni sia a due che di gruppo. Inoltre la grafica è decisamente molto ma molto accattivante e le funzioni che ci offre sono tante e per tutti i gusti.

Insomma, le migliorie, così come i vari aggiornamenti, sono tante/i e sono sempre a titolo del titolo gratuito. Ed è indubbiamente anche questo fattore da tenere a mente per quanto riguarda il successo, assolutamente planetario, di questa app. In ogni caso pare che a causa sua non poche coppie si trovino spesso a litigare per via di alcune chat. Da oggi si possono rendere invisibili.

WhatsApp, come nascondere le chat in un secondo

Per la verità questa assai succulenta opportunità c’è da un po’ di tempo ma ancora in pochi, anzi, pochissimi, ne sono a conoscenza. Ergo non la applicano. Non c’è niente di strano o di illegale. Tra l’altro basta pure pochissimo per metterla in atto. Per iniziare vi consigliamo, qualora non voleste essere scoperti, di non salvare su WhatsApp il contatto con il quale chattate ma che vorreste tenere nascosto.

Potete volendo anche non averlo nella memoria del telefono. In questa maniera sarà più facile non dare nell’occhio. Potete anche archiviare le conversazioni, anche se, come alcuni utenti sostengono, poi è anche questa mossa a far insospettire maggiormente le persone gelose. Dunque, come agire nella maniera più corretta possibile per fare diventare dei fantasmi le nostre conversazioni?

La procedura da seguire

Dopo aver aperto la nostra amata app, cerchiamo la conversazione da voler nascondere, quindi premiamoci sopra. A quel punto clicchiamo in alto dove appariranno i famosi tre puntini e optiamo per blocca chat. A questo punto non possiamo fermarci dal momento che rimarranno comunque nella cartella dedicata espressamente alle chat bloccate.

Niente paura, per correre definitivamente ai ripari dovremo semplicemente andare su questa cartella, quindi in alto a destra, dove compaiono i poco fa citati tre puntini, cliccare su impostazioni di blocco e, infine, su nascondi chat bloccate. Per rendere effettivo il comando dovremo inserire un codice. Et voilà, il gioco è fatto!