Inizia a guadagnare usando l’automobile: il trucco per far soldi e coprire le spese di manutenzione

Una macchina richiede una lunga serie di spese da sostenere, puoi trasformarla nel mezzo che ti permetterà di guadagnare per coprire i costi.

Il possesso di un’automobile ha bisogno di cura e attenzione in ogni dettaglio, e non facciamo riferimento solo alla manutenzione, ma anche a tutte le tasse e i consumi che sono collegati a essa. Sulla base di tale motivazione, poi, molte persone si vedono costrette a cedere il mezzo perché non sono più in grado di sostenere tali spese.

Eppure, esistono vari escamotage che ti permetteranno di guadagnare proprio mettendoti in gioco con la tua automobile, devi solo scegliere come mettere a reddito il tuo mezzo di locomozione.

Si tratta di ottenere un’entrata extra, quasi passiva, che renderà la tua auto sotto molti punti di vista “economicamente autosufficiente“. Ecco di cosa si tratta nello specifico.

Quanto costa davvero mantenere un’auto?

Sono davvero tantissime le spese che ogni anno un automobilista deve sostenere per poter mantenere la propria auto, dai costi del carburante, all’assicurazione per la responsabilità civile e le tasse su di essa. Basti pensare che ogni cittadino che possiede un’auto in Italia paga dai 300 ai 1500 euro l’anno per assicurare la propria auto, i costi in questo caso dipendono dal tipo di contratto stipulato tra responsabilità civile, furto e incendio e non solo. In campo assicurativo, inoltre, i costi dipendo anche dalla classe di merito dell’automobilista.

Ogni anno, poi, l’automobilista deve anche pagare la tassa di bollo che ha una base di 20 euro, la quale tenendo conto di questi fattori: kwatt di potenza per il tipo di macchina, regione di residenza e targa della macchina. Al tempo stesso, non dobbiamo dimenticare che a oggi il gasolio e benzina hanno toccato i 2 euro, con un aumento generale sui carburanti.

Lavorare con la propria auto per guadagnare: ecco cosa puoi fare

L’impennata dei costi da sostenere, dunque, ha fatto sì che numerose persone anche in Italia decidessero di trasformare la propria auto in una fonte di reddito, così da provare a coprire tutte le spese sopra indicate. Da qualche anno a questa parte, infatti, hanno riscosso un gradissimo successo servizi di car sharing e il più famoso nella nostra nazione è quello di Bla Bla Car, un app che mette in comunicazione chi mette a disposizione l’auto e coloro che hanno bisogno di un passaggio a seconda della destinazione di riferimento. Lo scopo di app come queste è quello di condividere i costi del carburante con gli altri, potendo gioire anche di un’allegra compagnia.

Per sostenere le spese di mantenimento dell’auto, poi, possiamo metterla a disposizione delle aziende che la utilizzeranno come fosse un vero e proprio cartello pubblicitario e guadagnare ogni mese dai 200 ai 300 euro al mese. Infine, ma non meno importante, potete anche affittare la vostra macchina a terze persone, con contratto regolare, e decidere se ottenere un pagamento a ore o giornaliero. Vari escamotage, quindi, che ti permetteranno di non rinunciare alla macchina e sostenere tutte le spese necessarie.