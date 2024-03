Nuovo Bonus da 3.600€ a marzo | Quali le maggiorazioni ISEE, i documenti e le scadenze da rispettare

In arrivo un nuovo Bonus: fino a 3.600 euro a partire da marzo 2024, la Legge di Bilancio alza le soglie ISEE per accedere al beneficio.

Negli ultimi anni i vari Governi che si sono succeduti hanno introdotto alcuni Bonus assolutamente vantaggiosi per i cittadini italiani, e nel 2024 l’esecutivo Meloni ha deciso di favorire la natalità grazie ad una nuova agevolazione riservata alle famiglie.

Il tema della denatalità in Italia, infatti, rappresenta un problema ricorrente e attuale: sempre meno coppie scelgono di allargare la famiglia a causa del caro-vita e dei rincari in bolletta, senza considerare i prezzi esosi delle rette negli asili nido.

Per tale ragione, nell’anno in corso la Legge di Bilancio ha alzato il tetto del Bonus che agevola i genitori nel pagamento delle strutture dedicate all’infanzia: si passa infatti dai precedenti 1.500 euro a 3.600 euro, somma che regalerà una boccata d’aria ai nuclei familiari in condizioni economiche precarie.

E non è tutto: la Manovra ha anche innalzato i limiti di ISEE che stabiliscono la fascia degli aventi diritto, ampliando la platea dei potenziali fruitori. Scopriamo tutti i dettagli nel paragrafo successivo.

Nuovo Bonus asilo nido 2024: condizioni e requisiti per ottenerlo

In Italia sono molti i genitori che si limitano a dare alla luce un solo figlio, sia per motivazioni di natura professionale, che economica. Allevare un bimbo si rivela infatti dispendioso, soprattutto per le coppie che scelgono di continuare a lavorare, affidando il pargolo a strutture per l’infanzia. La recente Manovra, però, ha aumentato l’importo del rimborso sulle rette degli asili nido, portandolo da 1.500 euro e 3.600 euro complessivi.

Possono accedere al Bonus tutte le famiglie con un bimbo di età inferiore ai 3 anni, con almeno un altro figlio di età non superiore ai 10 anni e un ISEE pari o inferiore ai 40.000 euro. Il sussidio viene erogato anche in caso il bimbo non possa frequentare la scuola materna a causa di gravi deficit fisici o cognitivi, e si estende quindi all’eventuale supporto casalingo con un operatore qualificato. Il contributo viene spalmato su 11 mensilità sulle 12 previste dal calendario.

Le soglie ISEE introdotte dalla nuova normativa

Le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro possono fruire di 3.000 euro all’anno, ovvero circa 270 euro al mese, mentre per ISEE dai 25.000 ai 40.000 il Bonus si abbassa a 2.500 euro, pari a 227 euro mensili.

Per i nuclei familiari con ISEE superiore ai 40.000 euro annuali, infine, l’agevolazione è pari a 1.500 euro l’anno, e consente quindi di percepire ogni mese 227 euro.