Qualcuno spia le tue chat: quali i segnali di spionaggio e come utilizzare WhatsApp in tutta sicurezza

Attento! Qualcuno sta spiando le tue chat su WhatsApp. Come usare la app in totale sicurezza.

Ormai non possiamo fare più a meno del Web e della Tecnologia. E ciò possiamo ben dirlo non solo per quanto concerne la sfera lavorativa ma anche quella prettamente privata. Inoltre trascorriamo tanto, in certi casi, persino troppo, letteralmente incollati al nostro telefonino anche quando siamo seduti a tavola con la nostra famiglia.

Al giorno d’oggi vogliamo essere sempre connessi, a tutte le ore del giorno e persino della notte. Controlleremo mille volte le varie notifiche e cerchiamo di mantenerci costantemente aggiornati sugli stati condivisi dai nostri amici sulle varie piattaforme Social che pullulano come funghi su un prato dopo un’intensa giornata di pioggia.

E poi sentiamo fortissima l’esigenza, che può diventare una vera e propria urgenza, di comunicare pressoché di continuo i nostri pensieri ai nostri contatti in chat, sfruttando a gogo WhatsApp. La usiamo anche per un semplice saluto, per augurare buongiorno o buona notte a conoscenti, parenti e amici. E se abbiamo un pettegolezzo succulento da condividere ecco che “scatta” la classica nota vocale.

WhatsApp, occhio! Qualcuno ti sta spiando

Di esse ne mandiamo a iosa ogni giorno anche perché da un po’ di tempo non c’è il limite a livello temporale. E così quest’ultime hanno preso ben preso il posto il più delle volte delle care vecchie telefonate. Anche le videochiamate in ogni caso vanno fortissimo non solo per divertirsi con gli amici o per salutare il partner quando è lontano.

Difatti sono viste come un fantastico strumento per dare vite alle call di lavoro. In molti poi sfruttano WhatsApp per inviare tanti file, dai più vari formati e dalla piccole o grandi dimensioni. Fatto sta che tutto questo uso della App può essere rischioso per la nostra privacy. E lo è diventato soprattutto in tempi assai recenti. Come scoprire se ti stanno spiando.

Come proteggerti e correre immediatamente ai ripari

In primis se verifichi che la batteria del tuo telefono, che magari è pure nuovo, si scarica con fin troppa facilità, può essere che purtroppo qualcuno si sta facendo i fatti tuoi. Altro aspetto da considerare è quello di notare dei contatti nuovi, mai aggiunti, nella tua lista. Bloccali immediatamente e poi eliminali dal telefono e dalla sim card.

Per cercare di proteggerti maggiormente non abbandonare mai il telefono in giro, nemmeno quando sei a casa di amici e parenti e cambia spesso la password dei vari Social. Inseriscine una anche per sbloccare il tuo telefono. E se sfrutti pure WhatsApp Web verifica se tra i dispositivi connessi c’è qualcuno abusivo.