Autovelox, cambiano le regole: non cascarci come un pesce | I consigli del legale

Autovelox, nuove e importantissime regole li riguardano. Devi conoscerle tutte quante per non farti fregare.

Fin troppe persone, non solo giovani e giovanissimi per la verità, tendono a mordere un po’ troppo la vita sfidandola, senza rendersi contro che in tale maniera rischiano di perderla da un istante all’altro. Moltissime, amando profondamente il brivido della velocità, amano pigiare un po’ tropo sull’acceleratore della propria auto.

Per questo motivo, nonostante la grande crisi, sono comunque vendute a iosa automobili di tipo sportivo. Quest’ ultime sono tra l’altro considerate un vero e proprio status symbol. Una volta poi collegate ai veri divi del cinema degli Anni ’50. Un simbolo top in tale direzione ne è stato di certo James Dean, che ha perso la vita giovanissimo proprio mentre era alla guida.

Altro grave problema è che alcuni guidatori non rendono conto che agendo in questa maniera mettono a repentaglio non solo la loro esistenza ma anche quello di altre persone. Parliamo di quelle che sono in macchina con loro ma anche tutte le altre che possono trovarsi sul loro cammino. Insomma, la loro folle corsa potrebbe arrecare danno ad ampio raggio. E ciò è assolutamente da evitare.

Autovelox, automobilisti spericolati attenzione

Altra cosa da tenere a mente è che non siamo i padroni della strada e che non possiamo fare il buono e il cattivo tempo. Nonostante le multe molto salate che si ricevono per i famosi eccessi di velocità, sono ancora in tanti a volerla sfidare. Tantissimi non prestano nemmeno attenzione in nome di ciò agli autovelox.

Ora si è pensato di cambiare le regole che li riguardano, al fine di cercare di arginare la situazione decisamente gravosa dell’alta velocità e delle tante morti sulla strada. Fioccheranno multe come se piovesse e le cifre saranno ancora più alte. Il tutto è ovviamente da vedersi come un nuovo potente deterrente per salvare più vite possibili.

Le nuove regole degli autovelox

Sì, le regole sono cambiate. La multa è regolare se l’autovelox è funzionante, perché può succedere che, pur essendo fisso e installato, non lo sia. Detto ciò, ci devono essere distanze minime tra due autovelox posti sulla stessa strada che badino allo stesso tipo di via. Per esempio sulle autostrade deve essere di almeno 4 km, mentre sulle extraurbane principali a 3.

Infine, su quelle extraurbane, basta un intervallo di 1 km. Chiaramente poi l’autovelox deve essere poi in precedenza ben segnalato. Ergo noi, quando siamo alla guida, dobbiamo sempre tenere gli occhi ben vigili e aperti, non farci distrarre da musica, telefonino e chiacchiere di altri passeggeri. Ergo, la regola non parlare al conducente dovrebbe valere anche qui.