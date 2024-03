La nuova pompa di calore a magneti permanenti: consuma pochissimo e si autoricarica | È la svolta energetica

Udite udite, è stata progettata una nuova pompa di calore a magneti permanenti che consuma davvero poco. Dulcis in fundo si ricarica pure!

La notizia è davvero sconvolgente, lo sappiamo. Di certo poi susciterà tantissima curiosità nei vostri cuori palpitanti. E ciò è assolutamente un bene dal momento che la famosa curiositas è ciò che ha spinto l’uomo, come sostenevano a buona ragione gli antichi, a fare tante scoperte. In ogni caso quest’ultima non ha niente a che vedere con il mero pettegolezzo.

E ovviamente sentire parlare di risparmio è da vedersi come una vera manna dal cielo soprattutto se riguarda l’energia elettrica nonché i costi che dobbiamo necessariamente sostenere per usarla. Lo stesso possiamo dire di quelli che dobbiamo affrontare per pagare il gas e l’acqua. Diciamo pure che, soprattutto negli ultimi periodi, sono andati alle stelle.

Tuttavia già da tempo sentiamo parlare delle cosiddette pompe di calore che ci permettono di riscaldare casa e di avere acqua calda a disposizione risparmiando parecchio rispetto a ciò che ci fa consumare la classica vecchia caldaia che sta ormai per andare in pensione. Ed è per questo motivo che molte famiglie hanno fatto questa scelta, dicendoci poi entusiaste.

La nuova pompa di calore ci fa risparmiare e si carica da sola, che svolta!

In ogni caso c’è pure da sottolineare, per dovere assoluto di cronaca, che per installarle bisogna affrontare dei bei lavori e spendere dei bei soldini. Tuttavia è possibile chiedere una mano in tale direzione richiedendo l’Ecobonus. Inoltre poi il risparmio arriverebbe subito e a lunga gittata soprattutto potremmo verificare quanto possa crescere sempre di più.

In poche parole si tratterebbe di un ottimo investimento. E a convincere ora un numero più elevato di persone a farlo c’è una scoperta, assai recente, che sta facendo già sognare i più. Parliamo, udite udite, di una pompa di calore a magneti rigorosamente permanenti che non solo consuma pochissimo ma pure si ricarica! Che svolta!

Come funziona e dove possiamo trovarla

Come è possibile tutto ciò? Dal fatto che si alimenta tramite e grazie a un generatore. Questa speciale pompa di calore è stata da pochi giorni presentata al Key di Rimini., la fiera espressamente dedicata all’energia, ed è stata ideata da un’azienda del posto. Grazie a questa idea è possibile avere a disposizione dell’energia grazie alla ventola presente all’interno del generatore a magneti permanenti.

In poche parole si sfrutterebbe il movimento messo in atto dalla poco fa nominata ventola come se fosse una pala eolica. Il brevetto è stato depositato e ora è davvero grandissima l’attenzione che i consumatori stanno dimostrando nei confronti di questa nuova pompa di calore. Di certo potrebbe davvero rappresentare, oltre che il presente, il futuro più imminente.