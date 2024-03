Bonus viaggi, la nuova misura rivolta a giovani e anziani: da questa primavera inizia a preparare le valigie

Arriva finalmente un nuovo Bonus per facilitare le vacanze agli anziani e ai più giovani: la nuova iniziativa riscuote ampio favore popolare.

Viaggiare è un’attività che consente di ampliare la coscienza e mette a confronto l’individuo con nuove realtà, usi, costumi e tradizioni enogastronomiche tutte da scoprire.

Che si tratti di mete caraibiche, rilassanti crociere, località esotiche o avventurosi viaggi on-the-road, ogni vacanza rappresenta un’esperienza unica e benefica per l’anima, e arricchisce immancabilmente la schiera dei ricordi, dai globe trotter più incalliti ai vacanzieri abitudinari e avvezzi alle comodità.

Nel 2024 anche il Governo Meloni si è attivato per favorire il comparto turistico e i cittadini desiderosi di staccare la spina dalla routine quotidiana: a partire dalla prossima primavera l’esecutivo promuoverà infatti un nuovo Bonus destinato in particolare a giovani e anziani.

Scopriamo di che si tratta nel prossimo paragrafo, e il tipo di incentivi previsti nel recente DDL.

Bonus vacanze 2024: ecco cosa sappiamo

Sebbene il testo dell’iniziativa non sia stato ancora pubblicato, si presume che il Governo punti ad aiutare in particolare gli anziani e i giovani. Tale scelta può avere una duplice lettura: i contribuenti anziani, infatti, necessitano spesso di esperienza rilassanti e curative, come il soggiorno in strutture termali o in centri wellness, mentre i più giovani molto spesso hanno energia sufficiente per sostenere esperienze adrenaliniche, ma pochi mezzi economici per attuarle.

Il recente DDL stabilisce che il Governo metterà a disposizione di entrambe le categorie ben 5 milioni di euro, equamente suddivisi tra le iniziative prettamente turistiche e quelle culturali. Per le prime verranno stanziati 3,5 milioni, mentre le seconde beneficeranno dei restanti 1,5 milioni di euro. Gli aventi diritto potranno accedere ad una vasta serie di sconti presso le strutture convenzionate, e portare con sé anche dei giovani accompagnatori, in modo da coinvolgerli attivamente nell’esperienza. Avranno accesso al Bonus vacanze, però, solo i cittadini over 65 che dimostrano di essere completamente autosufficienti e in grado di reggere i ritmi di viaggio e i tempi del soggiorno.

Come richiedere il Bonus vacanze

Come anticipato, il Bonus non comprende solo vantaggiosi sconti presso le strutture ricettive convenzionate, ma anche sui biglietti d’ingresso a parchi acquatici, termali o a tema.

Al momento il Governo non ha ancora ufficializzato tutti i dettagli dell’iniziativa, ma gli estremi della stessa dovrebbero essere pubblicati entro la primavera del 2024. Per ottenere aggiornamenti tempestivi, consigliamo di visitare costantemente il portale online del Ministero del Turismo.