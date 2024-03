Pesare le uova di Pasqua al supermercato: si diffonde il nuovo trend assurdo | Lo stanno vietando dappertutto

Pesare le uova di Pasqua al supermercato è diventato di moda. Lo stanno vietando ma i consumatori non mollano!

Ormai ci siamo. Pasqua è praticamente alle porte, come sia il calendario che l’agenda ci insegnano. Quest’anno cadrà alta dal momento che la festeggeremo il 31 marzo. Da settimane nei vari supermercati troviamo in vendita le famose uova di cioccolato, per la gioia dei più golosi. I nostri bambini poi impazziscono all’idea di averne almeno uno bello grande tra le mani.

A loro però interessa, più che la qualità del cioccolato, la sorpresa che possono trovarci dentro. E se non trovano purtroppo ciò che sperano di trovarci grande è poi la delusione che si nota sui loro visi. Mamme, papà, nonni e zii, nonostante la grande crisi e i rincari che hanno del pazzesco cercano di accontentarli acquistando anche quello più costoso e super pubblicizzato.

Solitamente lo è dal personaggio, reale o fittizio, del momento. La carta è alla moda e sovente super colorata. Altre volte un uovo costa un occhio della testa perché è di marca o perché, oltre alla sorpresa interna, presenta un peluche legato alla confezione. Insomma, parliamo di un doppio regalo che intenerisce soprattutto gli animi più sensibili e romantici.

Uovo di Pasqua e la strana moda di pesarlo al supermercato

Fatto sta che quest’anno anche quello più piccolo e di sottomarca ha un costo decisamente elevato e che sta facendo non poco storcere il naso ai consumatori. Il consiglio rimane comunque sempre quello, che dobbiamo ascoltare per tutti quanti i prodotti, di verificare la quantità di esso contenuta nella confezione, leggendo con attenzione l’etichetta e non farci abbindolare da nastri e compagnia bella.

Detto ciò, se ciò vale per l’acquisto di un uovo da donare come simbolo a un adulto o da donare a noi stessi, non è da ritenersi valido per un bimbo che, come già accennato poco fa, ne vuole uno in voga, pensando alla sorpresa e non alla quantità o alla qualità del dolce. Ed è per questo motivo che molti avrebbero preso l’abitudine di pesarlo al supermercato. Fate attenzione però perché non potremmo farlo!

Il gesto è illegale ma non del tutto

Cominciamo con il dire che se si comportano in questa maniera è per verificare se al suo interno ci sta una sorpresa interessante oppure no. In particolare se è stata ben nascosta una alla quale agognano i loro piccoli di casa. Al di là del fatto che nemmeno questa prova può essere sicura al 100%, al super non possiamo metterla in atto pesando il nostro uovo di Pasqua sulla pesa dedicata alla frutta e alla verdura.

Dunque non è vero che sia illegale o comunque non permesso pesarlo in linea di massima ma lo è se utilizziamo quello strumento per una mera questione di igiene e dunque anche per la sicurezza di noi consumatori. Ergo, nessun problema se lo pesiamo con un bilancino che ci portiamo da casa, Lo ha detto molto chiaramente anche nei suoi video Massimo Dona, divulgatore ed esperto dei diritti dei consumatori.