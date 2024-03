Trova il cervo nascosto in questa immagine | Il trucco dei neuroscienziati per testare il tuo pensiero laterale

Scova il cervo nascosto in questa immagine. Solo così capirai qualcosa di più sul tuo pensiero laterale.

Quattro anni fa ormai quando è arrivata la pandemia che ci ha preso tutti quanti di contropiede e si sono intervallati i vari lockdown non potendo uscire di casa salvo comprovate necessità, non sapendo il più delle volte come trascorrere il tempo, non disdegnavamo i test e i giochi di vario genere che trovavamo gratis in Rete.

E anche quando siamo tornati alla normalità non si è persa questa abitudine. Il più delle volte amiamo anche, forse per una punta di esibizionismo, condividere il risultato sulle varie piattaforme Social che ormai pullulano come funghi su un prato dopo un’intensa giornata di pioggia. Altre volte ne veniamo a conoscenza grazie proprio alla loro condivisione di nostri “amici”.

Amiamo poi affrontarli a nostra volta, perlopiù da soli. E in effetti sarebbe meglio agire in questa maniera, come confidano gli esperti. Solo così difatti ci sentiremo più liberi di rispondere a eventuali quesiti e potremmo trovare la giusta c0ncentrazione per viverli a pieni polmoni. Ed è opportuno muoversi in questa maniera anche per affrontare quello che vi stiamo per proporre.

Trova il cervo nascosto in questa immagine, punta sul tuo pensiero laterale

Tranquilli, non si tratta di nulla di strano e non dovrete nemmeno avere a che fare con un questionario. Diciamo subito che in questo caso dovrete rispondere solo a un quesito: dove è il cervo nascosto in questa immagine assai poetica ed evocativa che vi mostriamo? Non fatevi prendere dal panico perché esso non vi porterà a nulla di buono!

Al contrario, vi porterà a dimenticarvi in un angolo polveroso la vostra attenzione e potrà persino, udite udite, offuscarvi la vista. E ciò non è il massimo mai, tanto meno per affrontare un test di questo genere. Ora prendete il vostro orologio e puntate la funzione cronometro. Avete a disposizione 7 secondi, al massimo 10, per scovare il famoso cervo. Siete pronti?

La soluzione è più ovvia di quel che pensi

In realtà non è poi così difficile notarlo, come vi mostriamo noi ora. Il punto è che sovente tendiamo a non notare ciò che è evidente. O ancora riteniamo che ci che sia fin troppo facile se non proprio ovvio non vada preso in seria considerazione. Niente di più sbagliato! Difatti il nostro caro amico cervo non si era poi così allontanato dalla nostra visuale!

Certo, la sua figura fa parte di una meravigliosa, quanto affascinante visione ottica, dal sapore romantico nel senso più etimologico del termine. Se l’avete scovata significa che avete fatto leva sul vostro pensiero laterale. Significa, in poche parole, che avete dato ascolto al pensiero laterale che altro non è che un metodo di risoluzione di problemi logico che parte da diverse angolazioni. anche quelle più impensate.