Con questo trucco addio alle limitazioni di Netflix sull’account condiviso | Lo guardi dove vuoi

Con questo super trucco dici ciao ciao per sempre alle limitazioni di Netflix sull’account condiviso. Puoi guardarlo ovunque.

Indubbiamente tra le tante piattaforme di intrattenimento streaming a pagamento delle quali possiamo usufruire oggi una delle più amate e utilizzate non solo in Italia ma nel mondo resta sempre e comunque Netflix. Non per nulla l’offerta di prodotti è assai vasta e per tutti gusti. Anche i nostri bambini hanno di che sbizzarrirsi.

Certo, anche per abbonarsi ad essa ci sono stati dei piccoli aumenti, come in ogni settore ma non sono stati poi così esagerati. Inoltre possiamo seguire tutto ciò che più ci aggrada senza alcuna interruzione pubblicitaria come invece sta per accadere su Prime Video, a meno che non si voglia pagare 1 euro e 99 centesimi di più al mese.

In ogni caso anche se si accettasse di effettuare questo ulteriore pagamento in certi casi non potremo comunque farne a meno. Netflix non ha, lo ribadiamo nuovamente, fatto questa scelta. E ciò ha fatto tirare il classico respiro di sollievo ai suoi tanti abbonati. Moltissimi poi amano seguire le proprie serie del cuore non solo in TV.

Stop alle limitazioni Netflix, basta un semplice trucco

Non per nulla, soprattutto i giovani e i giovanissimi, tendono a volerlo fare tramite il loro fedele smartphone oppure con il loro tablet o ipad. Altri ancora, se in cameretta non hanno un proprio televisore, con il pc portatile o fisso. Gli adulti invece prediligono, a quanto pare, la televisione. Fatto sta che all’interno di una famiglia si è in parecchi a voler sfruttare Netflix anche contemporaneamente.

Dunque è necessario in tal caso optare, quando siamo in fase di abbonamento, valutare con molta calma questo aspetto e decidere con chi condividere l’accesso. Fino a poco tempo fa era più facile farlo, ora la faccenda si è fatta decisamente molto ma molto più complicata. Diciamo che se non si fa parte della cosiddetta rete domestica c’è ben poco da fare. A meno che non si metta in atto questo escamotage.

Gioca d’anticipo e parti sicuro

Cominciamo con il dire che dobbiamo comunque stare molto attenti a non dare i nostri dati di accesso a degli estranei o a lasciarli segnati in casa in posti ben visibili dove anche chi viene a trovarci per farci qualche lavoro può rubarli. Detto ciò, anche quando siamo lontani da casa, possiamo comunque usufruire del nostro abbonamento Netflix.

E sapete come? Senza diventare matti o mettere in atto trucchi assai pericolosi oppure assai effimeri, semplicemente scaricando anzitempo sul nostro dispositivo le serie televisive, i film o altri contenuti che vogliamo magari gustarci durante il viaggio in treno o mentre siamo in vacanza. Del resto questa opzione è assolutamente lecita e prevista dal nostro abbonamento.