Questa moneta da 2 euro vale una fortuna: prima di pagare butta un occhio alla faccia

Esiste una moneta da 2 euro che vale molto di più della sua cifra. Guardala bene prima di usarla per pagare.

Parliamoci molto chiaramente, senza prenderci in giro nemmeno per un secondo. Praticamente nessuno di noi ha fatto i salti di gioia quando ormai nel lontano 2000 ha fatto capolino l’Euro. E anche i più entusiasti poi hanno incominciato, con il trascorrere inevitabile del tempo, a storcere il naso. E oggi quasi tutti quanti sostengono che erano meglio le classiche vecchie lire.

Questi discorsi si leggono con una certa frequenza sui Social che, si sa, sono diventati da tempo una vera e propria vetrina per tutti quanti, dunque non solo per i vip. E poi li possiamo sentire quando andiamo al bar al mattino per sorseggiare il nostro solito caffè o in pizzeria il sabato sera quando ci dedichiamo a un momento di svago in compagnia dei nostri amici.

Pure dal tabaccaio o al supermercato, quando si leggono i prezzi, che sono andati alle stelle per colpa dei maxy rincari che hanno toccato tutti quanti i settori in grande profondità, sentiamo la famosa frase. E anche noi non possiamo che assentire. Se poi pensiamo alla moneta da 2 euro ci verrebbe da dire che con essa da sola non possiamo comprarci un granché, nemmeno un piccolo gelato.

Una moneta da 2 euro in realtà vale molto di più

Ciò ovviamente ci procura immediatamente l’arrivo di un sentimento di viva amarezza, misto forse a uno di leggera rabbia. Tuttavia ora c’è una notizia, alquanto curiosa, nonché assai lieta che vi renderà felici e magari vi consentirà pure di avere la voglia di sorridere un poco. Difatti pare che sia ancora in circolazione una moneta da 2 euro molto speciale. In che senso?

Nel senso che, come accennato all’inizio, vale molto di più se trovate un appassionato che è disposto a sborsare delle belle cifre per acquistarla e inserirla nella sua collezione. In ogni caso il suo valore, lo diciamo subito per dovere assoluto di cronaca, varia a seconda del suo stato di conservazione. Siete pronti a scoprire insieme a noi di quale moneta da 2 euro si tratti?

Se ha questa faccia, hai un piccolo tesoro in mano

Si tratta di quella che rappresenta sulla sua faccia il volto di Giotto con alle sue spalle un accenno del divino duomo della Città di Firenze. Per la verità non è stata ideata per l’Italia ma per la Repubblica di San Marino. In ogni caso pare che circoli anche da noi. Ergo può essere che qualcuno di noi ce l’abbia anche adesso all’interno del suo portafoglio. Passiamo ora al suo reale valore.

Parliamo di 35 euro se risulta essere in ottimo stato, mentre se non è al top può essere valutata sui 5- 6 euro. In ogni caso, e qui fate davvero molta ma molta attenzione, se si tratta di una a fior di conio può valere fino alle bellezza di 50 euro. Insomma, ora prima di pagare, guardate bene faccia che trovata rappresentata sulla vostra moneta da 2 euro, altrimenti potreste rischiare di gettare al vento un piccolo tesoro.