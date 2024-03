Fine della carta igienica: con il trucco giapponese a costo zero ne farai a meno per sempre

Carta igienica addio! L’incredibile trucco giapponese per risparmiare e far felice l’Ambiente.

Il mondo odierno, si sa, va sempre molto, pardon, troppo veloce. Diciamo che non abbiamo fatto in tempo ad abituarci a una novità ed ecco che ne arrivata un’altra. Ergo ciò che oggi è nuovo diventa attuale e poi, poco dopo, già vecchio. Stare al passo con i tempi è davvero dura anche dal punto di vista economico.

Non per nulla con la bruttissima aria che tira pure nel nostro Paese, sempre più colpito dalla crisi e dai rincari che hanno toccato in profondità tutti quanti i settori, non c’è da spendere e spandere. Al contrario è vivamente consigliato tenere lontane le mani dal portafoglio e cercare dunque di risparmiare il più possibile.

Nel farlo però dobbiamo necessariamente riuscire a vivere ugualmente una vita più che dignitosa sia per la nostra salute fisica che mentale, memori anche del fatto che le due il più delle volte vadano a braccetto. E di quella dell’Ambiente ce ne occupiamo oppure no? A quanto pare non sempre. E ciò è gravissimo visto che se sta male lui poi stiamo male anche noi visto che è dove viviamo.

Carta igienica addio con il mega trucco giapponese

E i Giapponesi, che sono sempre avanti a tutti di qualche passo, che cosa hanno pensato? A qualcosa di assai utile e che vada incontro al nostro Pianeta. Sappiamo tutti che il gran utilizzo di carta non è il massimo per lui. Dunque non lo è nemmeno per quella igienica che usiamo ogni giorno in grande quantità anche all’interno delle nostre case.

Tra l’altro spesso optiamo per l’acquisto di quella colorata e magari pure profumata. In entrambi i casi non sarebbe il massimo per la nostra salute dal momento che per ottenere questi effetti i produttori devono fare delle aggiunte che possono risultare alla lunga nocive per il nostro organismo e procurarci pure delle allergie. Detto ciò, siete curiosi di sapere che cosa abbiano architettato i Giapponesi?

Il water autopulente salverà l’Ambiente e non solo

Cominciamo con il dire che loro sono persone molto previdenti e che quando escono di casa si portano sempre con se dei fazzoletti di carta da usare al posto della carta igienica qualora essa non fosse presente nei bagni pubblici. Detto ciò, sappiate che hanno ideato dei water autopulenti che oltre a pulire loro stessi, tramite il getto dell’acqua sono in grado di lavare anche noi quando li usiamo.

In questa maniera si potrebbe fare a meno della carta igienica e, secondo molti, persino dei bidet. In ogni caso per installarne uno nella propria abitazione bisognerebbe sborsare una cifra pazzesca con tanti begli zeri. Resta comunque il fatto che si tratti di un progetto molto ingegnoso che farà pure assai discutere.