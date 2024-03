Gmail, ottieni tutto lo spazio di archiviazione che vuoi gratis con questo trucco | Non pagare l’upgrade di Google

Gmail, così ottieni in men che non si dica tutto lo spazio che vuoi senza spendere un euro. Il trucco top.

Con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira pure nel nostro Paese non c’è di certo da spendere e spandere. Al contrario è vivamente consigliato cercare di risparmiare il più possibile, riuscendo comunque a vivere una vita più che dignitosa. E ciò è fondamentale farlo per la nostra salute, sia fisica che psicologica.

Dunque se possiamo non pagare dei soldini più, agendo ovviamente nell’assoluta legalità, per avere ulteriore spazio di archiviazione nella nostra casella di posta Gmail, che utilizziamo tantissimo sia dal pc che tramite dispositivi mobili, è da vedersi, senza se e senza ma, come una vera e propria manna dal cielo.

Il punto è che quando ci accorgiamo che lo spazio sta per finire cominciamo ad agitarci. Altre volte ignoriamo il fatto perché siamo presi da mille cose da fare o perché la nostra attenzione viene posta su altre questioni. Magari riceviamo una telefonata o dobbiamo correre a prendere i nostri figlia a scuola o ancora scatta la riunione con il nostro capo.

Gmail, tutto lo spazio di archiviazione gratis che vuoi con questo abile trucco

E così succede, il più delle volte, sfruttando Gmail non solo per questioni prettamente lavorative ma anche private e di svago, anche se sarebbe meglio utilizzare indirizzi diversi a seconda dell’uso, che ce la troviamo piena al massimo quando non ce lo aspettiamo. A quel punto se non ci diamo una mossa rischiamo seriamente di non poterla usare e di non ricevere praticamente più nulla.

Dunque che fare? Se non vogliamo pagare per ottenere in men che non si dica dello spazio di archiviazione in più che, parliamoci chiaro, fa sempre un gran comodo a tutti quanti, possiamo adottare un trucchetto scaltro e veloce, agendo, lo ribadiamo nuovamente per dovere assoluto di cronaca, nella legalità. Siete pronti a scoprirlo insieme a noi?

Ti basta il tuo cellulare

Per prima cosa fai una semplice verifica. Prendi il tuo telefonino e controlla se la App di Gmail è stata aggiornata di recente oppure no. In caso negativo provvedi immediatamente ad aggiornarla. Difatti può essere anche per questo motivo che lo spazio di archiviazione sia finito e quindi la tua casella eccessivamente piena.

Se invece il problema non è quello, niente paura! Sempre armato del tuo cellulare, vai sulla App, quindi su Libera Spazio. A quel punto potrai scegliere che cosa cancellare, magari seguendo le dritte proposte nelle cosiddette Categorie Suggerite. Occhio anche alle email con allegati che magari non ti servono più. Sono difatti quelli che solitamente ti possono fregare spazio. Dopo una bella e accurata pulizia sarai nuovamente ok.