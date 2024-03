Patente, richiedi subito il modulo TT2112 | Paghi 400€ in meno

Patente, se richiedi il modulo TT2112 paghi ben 400 euro in mese. Ecco perché.

Quando si stanno avvicinando i tanto agognati 18 anni con cui nel nostro Paese si raggiunge da moltissimi anni ormai la maggiore età la prima cosa che molti ragazzi pensano è la patente di guida. Difatti il fatto di poter avere tra le mani questo documento li fa sentire grandi e soprattutto dona ai loro cuori un senso di libertà della quale sentono indubbiamente un gran bisogno.

Tuttavia, almeno all’inizio, molti non possono contare su un’automobile tutta loro. Solitamente la dividono con mamma e papà, oppure ereditano una vecchia, ma che può comunque circolare, che magari il nonno non usa più. Fatto sta che poi le spese da affrontare in più ci sono comunque e non parliamo solo quelle delle benzina e di quelle da affrontare dal punto di vista burocratico.

E poi, a dirla tutta, anche prendere la patente ha i suoi costi da sostenere che sono di certo una passeggiata, anzi! Diciamo che bisogna sostenere almeno la spesa che va, se siamo fortunati e non incappiamo in una scuola guida mediamente cara, dagli 800 e 900 euro se la prendiamo al primo colpo. Altrimenti i soldini da sborsare sono molti di più.

Patente, con il modello TT2112 risparmi un botto

In ogni caso senza la patente non si può guidare. O meglio, inizialmente lo possiamo fare con il foglio rosa si può fare solo se accanto a lui c’è una persona adulta che guida da molti anni. Inoltre è essenziale per poter affrontare le varie guide da affrontare con l’istruttore nonché l’esame vero e proprio.

Ed è in seguito al superamento di esso, dopo essere risultati vittoriosi a quello scritto, che possiamo definirci patentati a tutti gli effetti. Grandissima è a quel punto la nostra soddisfazione anche se otteniamo la patente che siamo molto più maturi. In ogni caso se vogliamo risparmiare sui costi c’è un modo. Basta richiedere alla svelta il modulo TT2112.

Affronta l’esame da privatista e paghi solo 400 euro

Parliamo di un modello che possiamo scaricare senza problemi e totalmente gratuitamente dal portale ufficiale dell’ACI. E’ fondamentale averlo se decidiamo di affrontare l’esame per ottenere la tanto agognata patente da privatista. Bisogna, dopo averlo scaricato, prenotare la prova scritta anzitempo, studiare per conto proprio e sostenere poi l’esame di teoria.

Per quanto concerne l’esame pratico deve effettuarlo in Motorizzazione. Ed è qui che può anche chiedere tutte le specifiche informazioni del caso. Così agendo può realmente risparmiare 400 euro. Tuttavia è sempre meglio pensarci bene prima di fare questa scelta. Anche perché, potremmo rischiare, di dover ripetere i vari esami più di una volta, dovendo prepararci per affrontarli senza docenti.