Addio dentifricio, butta via anche lo spazzolino: da domani ti lavi i denti con queste pastiglie | Le stanno ordinando tutti

Ciao ciao dentifricio, ora puoi gettare nel cestino lo spazzolino. Lavati i denti con queste pastiglie e non te ne pentirai.

Parliamoci molto chiaramente, senza prenderci in giro, nemmeno per un nano secondo. Le mani, esattamente come il nostro viso, sono il nostro biglietto da visita. Lo stesso possiamo dire del nostro sorriso e della salute dei nostri denti che non è mai e poi mai da tenere sotto gamba, visto che poi potrebbe intaccare anche quella del nostro organismo in linea generale.

Inoltre se ci fanno male poi difficilmente riusciremo a mangiare e a nutrirci come si deve. E ciò è assolutamente deleterio per la nostra salute totale che è il dono più prezioso, nonché più instabile e fragile che abbiamo. Tra l’altro, visto che sorridere è bellissimo e spalanca il cuore sia nostro sia chi ci vede in quel momento, sarebbe triste farlo se pensiamo di non avere una dentatura in ordine.

Chiaramente per averla dobbiamo prestare molta attenzione all’igienizzazione fin da quando siamo bambini. Una volta cresciuti non dimentichiamocene però. Stiamo lontani dal fumo e dall’alcol, nonché da troppi caffè. Tutto ciò infatti può creare la caduta dei denti oltre che l’arrivo di antiestetiche macchie. E poi laviamoceli sempre con cura dopo ogni pasto.

Addio al dentifricio e allo spazzolino, ora punta alle pastiglie per lavare i denti

Per farlo in tanti optano per lo spazzolino elettrico che in effetti va sempre più di moda. Anzi, molti, dati e sondaggi alla mano, lo hanno ricevuto come assai gradito dono a Natale. Altri ancora, diciamo i più tradizionalisti, amano utilizzare ancora quello classico e più economico, ricordandosi però di doverlo cambiare, per una questione di igiene, con una certa frequenza.

Fatto sta che per adempiere alla pulizia dei denti tramite esso devono sfruttare pure il dentifricio. Oramai in commercio ce ne è davvero per tutti i gusti e per tutte le esigenze. In ogni caso da oggi non avremo, a quanto pare, più il bisogno di acquistarlo. Lo stesso possiamo dir e dello spazzolino. Difatti potremmo tranquillamente usare al suo posto delle speciali e accattivanti pastiglie. Stanno andando letteralmente a ruba.

Come funzionano

Parliamo, udite udite, per l’appunto di pastigliette contenenti del dentifricio. Dunque per lavarci i denti non dovremo fare altro che masticarle con calma. A quanto pare possiedono un ottimo aroma, che è comunque assai delicato, e sono create nel massimo rispetto dell’Ambiente e della salute che dovrebbe starci molto più a cuore.

Tra l’altro sono fantastiche per tenere lontana la tanto temuta carie, vero spauracchio della bellezza dei nostri denti. Tuttavia prima di utilizzarle e di eliminare totalmente il classico dentifricio è bene chiedere un consiglio al proprio dentista di fiducia previa magari anche una bella visita.