Palline di stagnola nel congelatore: il segreto per alleggerire la bolletta della luce

Palline di stagnola all’interno del congelatore, sol così spendi meno in bolletta. Da provare subito!

Quando si tratta di risparmiare qualcosa non dobbiamo mai tirarci indietro. Del resto con la grande crisi, sia sociale che economica che serpeggia tuttora ciò è vivamente consigliato oltre che assolutamente auspicabile. Certo, dobbiamo ammetterlo anche per il classico dovere di cronaca, non è sempre facile farlo. Anzi!

Difatti dobbiamo per forza di cose adempiere al pagamento di tante spese, in primis quelle fisse, come quelle relative al pagamento del canone d’affitto o della rata del mutuo, nonché a quelle variabili a livello di costi che riguardano le temute bollette. E poi ci sono quelle che toccano il settore alimentare, oltre che le impreviste che capitano nei momenti più sbagliati o improvabili.

In ogni caso nel cercare per l’appunto di risparmiare dobbiamo comunque vivere una vita dignitosa per la nostra salute sia fisica che psicologica, tenendo pure presente che le due vanno sovente a braccetto. Dunque è opportuno studiarsi bene e fare combaciare il bilancio familiare, soprattutto se abbiamo figli piccoli a carico.

Palline di stagnola all’interno del congelatore, il trucco top per risparmiare in bolletta

Infatti per loro dobbiamo fare acquisti talora imprevisti o adempiere a delle spese aggiuntive, nonché azionare più volte la nostra lavastoviglie e riempire come si deve sia la credenza che il nostro frigo. Pure il congelatore è bello pieno, soprattutto se abbiamo deciso di approfittare delle offerte di cibo che possiamo per l’appunto congelare che abbiamo trovato al supermercato.

Il punto è che questo elettrodomestico, sia se lo abbiamo esterno rispetto al nostro caro frigo, sia se interno ad esso, consuma un botto a livello di energia. Insomma influisce e non poco sui costi, già di per sé decisamente alti, che dobbiamo necessariamente sostenere per pagare le bollette. Ora però con questo abile trucchetto potremmo dire stop a tutto ciò. Basta inserire dentro al freezer delle palline di carta stagnola.

Così tieni lontani il ghiaccio e la brina eccessivi

Molti di voi forse non ci vorranno credere e così vorranno fare la parte dei classici San Tommaso, della serie “finché non vedo, non credo”. Tuttavia dopo che avranno messo in atto questo semplice e assai economico escamotage non potranno che constatare, pure a stretto giro, la sua eccellente efficacia.

Difatti ponendo le famose palline ai lati del congelatore, noteranno che diminuirà di parecchio la formazione di ghiaccio e di brina. E ciò, pur facendo funzionare alla grande l’elettrodomestico in questione, permetterà di fargli consumare meno energia. Difatti sono quei due elementi che se eccessivi lo costringono a bruciarne di più per congelare come si deve il nostro cibo senza rovinarlo.