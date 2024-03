Le vecchie caldaie hanno i giorni contati | Con questo nuovo riscaldamento risparmi 500€ all’anno

Ciao ciao vecchie caldaie. Ora dovrete puntare ad altro. Risparmierete la bellezza di 500 euro all’anno!

Ora che la primavera è praticamente alle porte, come sia l’agenda che il calendario ci insegnano, di certo staremo per spegnere il riscaldamento anche se in questi giorni fa ancora fresco. Ergo, è davvero dura fare a meno di lui. Tra l’altro Pasqua quest’anno si festeggia presto visto che cade il 31 marzo.

Insomma, almeno, come sostengono in molti sui Social, accenderlo qualche oretta per stemperare un poco la casa, o alcune zone in particolare, è decisamente d’uopo. Lo stesso possiamo dire delle stufe che hanno sempre il loro insindacabile perché. In bagno poi le classiche stufette sono in azione quando ci accingiamo a fare una doccia.

Fatto sta che in tutti questi casi spenderemo quasi un botto in bolletta. Il che, con la grande crisi che serpeggia tuttora nel nostro Paese, fortemente colpito da rincari, in certi casi assolutamente pazzeschi, sarebbe da evitare come la peste. E per iniziare a farlo, oltre a non eccedere con le temperature e le varie accensioni, dovremmo dimenticare le vecchie caldaie.

Le vecchie caldaie hanno i giorni contati, preparate a salutarle

Lo sappiamo, molte persone ci rimarranno molto male a leggere questa notizia ma è meglio che la digeriscano alla svelta. Ormai non si torna più indietro. Del resto, si sa, il mondo odierno va sempre molto, o meglio, troppo veloce. E quindi ciò che andava bene ieri o che è ok ancora oggi, domani non lo sarà più e sarà dimenticato, metaforicamente parlando, in un angolo polveroso.

In ogni caso, tornando alle nostre care vecchie caldaie, se saranno mandate in pensione è perché ci fanno spendere un sacco di soldi in bolletta. E con la cattiva aria che tira nel nostro Paese, e non solo, ciò sarebbe da dimenticare. Al loro posto dovremo pensare a un nuovo sistema di riscaldamento. Grazie a lui, udite udite, potremo risparmiare la bellezza di 500 euro all’anno. Ecco di che cosa si tratta.

Sì alle pompe di calore per un gran risparmio in bolletta

Parliamo delle pompe di calore che sono per la verità super pubblicizzate da tempo. Tra l’altro pare che moltissime famiglie italiane si siano convertite a loro negli scorsi mesi e che si siano dette entusiaste del cambio. Fatto sta che per metterlo in atto hanno dovuto spendere diversi soldini. La maggior parte di loro però ha potuto contare sull’aiuto del Governo. Difatti hanno ottenuto Bonus e Super Bonus.

Parliamo, nel dettaglio, dell’Ecobonus 65%, del Bonus Casa del 50%, del Superbonus e Conto Termico 2.0. Infine, vi riveliamo come funzionano le pompe di calore. In sostanza sfruttano il sistema di accumulo dell’elettricità come fonte di alimentazione riescono a riscaldare o raffreddare aria calda dall’aria, dell’acqua e dal terreno. Ecco perché ci fanno tanto risparmiare.