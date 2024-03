Metti 3 palline di carta stagnola nella lavatrice: farai a meno di usare l’ammorbidente

Da oggi metti 3 palline di carta spagnola nella tua lavatrice. Così potrai salutare con la manina l’ammorbidente.

Parliamoci molto chiaramente. La lavatrice è quell’elettrodomestico del quale non possiamo farne a meno. Se si rompe andiamo immediatamente in tilt esattamente come quando la connessione Internet va via o se il Wi-Fi va troppo lento. Insomma, lei è davvero vitale per la nostra felicità e quella dei nostri familiari.

Tanto più che se facciamo parte di una famiglia particolarmente numerosa con pure figli piccoli a carico è ovvio che volenti o nolenti siamo costretti ad azionarla anche più volte al giorno. Stesso discorso se facciamo un lavoro di fatica e se vivono con noi animali domestici come cani e gatti. Nel secondo caso dovremo lavare con maggior cura tappeti, coperte e lenzuola oltre che le federe.

Ovviamente fondamentale è tenere igienizzata e ben pulita la nostra lavatrice per evitare che ciò che laviamo emani cattivi odori e o non risulti ben pulito. E poi dobbiamo scegliere un valido detersivo, possibilmente biologico, senza eccedere con la sua quantità. Difatti non serve usarne un granché per ottenere validi risultati.

Lavatrice, mettici 3 palline di carta stagnola e dirai stop all’ammorbidente

Purtroppo molte persone, diciamo pure le meno esperte e le più sbadate, tendono a riempire eccessivamente la vaschetta dedicata appositamente al detersivo e così poi procurano un bel disastro, facendo uscire molta acqua e bagnare lo spazio che circonda l‘elettrodomestico. Il che non è di certo il massimo.

La stessa cosa possiamo dire nel caso si comportino così con l’ammorbidente che è assolutamente fondamentale per rendere i nostri capi belli morbidi e splendidamente profumati. Tuttavia ora potrete dirgli addio. Basta solo, udite udite, che inseriate tre semplici palline di carta stagnola all’interno del vostro adorato elettrodomestico.

Capi morbidi e al top ma non solo

Ora vi chiederete, come è giusto e normale che sia, che senso abbia fare tutto questo. Beh, è presto detto! Semplicemente perché ogni singola pallina è fortemente in grado di rendere bei morbidi i vostri capi. Se ci riesce è perché il suo materiale riduce in men che non si dica l’elettricità statica che è insita per l’appunto nell’alluminio.

Già fin dal primo lavaggio noterete che gli indumenti saranno decisamente meno sgualciti. Inoltre le famose palline permettono alla lavatrice stessa di funzionare meglio dal momento che le consentono di muoversi più liberamente e senza alcun intoppo. Insomma, lo avete capito, da oggi sapete come muovervi per lavaggi al top e capi super morbidi.