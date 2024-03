Come una patata in macchina può salvarti la vita | Non ti costa nulla provare

Nessuno forse lo avrebbe mai detto, ma una patata in macchina può fare la differenza. Ecco perchè.

Ottenere la patente di guida è una cosa a cui molti neomaggiorenni ambiscono in maniera particolare. Per riuscirci è cosa molto importante superare un apposito esame suddiviso in due parti, per la precisione una teorica e una pratica. Si inizia frequentando un corso in aula, la cui frequenza non è obbligatoria ma solitamente vivamente e caldamente consigliata.

La teoria in questo caso è identica se il nostro intento è quello di conseguire la patente di tipo A, per qualsiasi cilindrata di motociclo, che B, per le automobili. Sono comunque pochi i diciottenni che richiedono la patente A. Nel frattempo, una volta consegnata tutta la documentazione necessaria, è possibile iniziare a praticare le guide.

Una volta poi che avremo superato entrambi gli esami, quello teorico in primis, che prevede un esame con risposte a crocetta e successivamente uno squisitamente pratico, avremo ottenuto la tanto agognata patente di guida. Va fatta però una precisazione più che doverosa. Il corso di guida prevede anche una visita medica per fare in modo che sia verificata la nostra capacità visiva, e nel caso decretare se necessitiamo di occhiali per guidare.

La visibilità è tutto per una buona guida

Guidare senza vederci bene e non avere chiara la situazione sulla strada innanzi a noi, può essere terribilmente pericoloso sia per noi e per la nostra incolumità. che anche per coloro che si trovano sulla strada, in veste di pedoni che altri automobilisti, dal momento che un incidente può essere talora fatale.

Pertanto se è stato decretato che possiamo guidare solo con gli occhiali, mettiamoli sempre quando ci mettiamo alla guida. Grande attenzione va data anche ai vetri della nostra automobile, ovvero il parabrezza, il lunotto posteriore e tutti i vetri laterali, che possono sporcarsi facilmente causa polvere, smog, pioggia o altri agenti atmosferici.

Il trucco della patata

Se siamo tassisti o autisti privati, dunque il nostro è un lavoro vero e proprio è quello di condurre un’automobile, saremo tenuti ancora di più alla sua pulizia per garantirne l’accoglienza, ma anche se non siamo mestieranti è sempre bene per un discorso legato in primis alla sicurezza tenere bene puliti i vetri, onde garantire, come poco fa giustamente accennato, una corretta visibilità.

La patata ci verrà in grande aiuto in questo senso, dal momento che le sue proprietà naturali consentiranno di mantenere una buona pulizia alla lunga sui vetri della nostra automobile. Dovremo tagliare a metà una patata e strofinarla per bene sui vetri in primis, secondariamente poi servirsi di una flanella bagnata con aceto ed effettuare un secondo passaggio. Visibilità garantita al top.