Trucco dei bigodini: mettili in lavatrice e ti risolvono una bella rogna all’ora di fare il bucato

Trucco dei bigodini, mettili senza problemi in lavatrice. Sono il top per risolverti una mega rogna.

Quando si parla di lavatrice in molti iniziano a preoccuparsi. Difatti, se da un lato è un elettrodomestico che non può mai e poi mai mancare all’interno di una casa, da un altro rappresenta un vero incubo per via dei suoi consumi. Non per nulla, esattamente come la cugina lavastoviglie, influisce, e nemmeno poco, sui costi pazzeschi che ci troviamo ben segnalati nelle bollette.

E parliamo non solo di quelle relative all’energia elettrica ma anche dell’acqua. Ergo sarebbe opportuno verificare quali giorni e fasce orarie siano più convenienti a seconda anche del contratto che abbiamo stipulato con le aziende che ci erogano i due servizi. Altra dritta da tenere a mente, se vogliamo risparmiare, in entrambi i casi, è quella di azionarle a pieno carico.

Di contro però evitiamo come la peste di sovraccaricarle perché in tale maniera non solo non otterremo una grande pulizia ma pure rischieremo di rovinare il loro motore. Parlando poi nello specifico della lavatrice cerchiamo anche di sfruttare programmi più veloci soprattutto se certi capi necessitano solo di un risciacquo.

Trucco dei bigodini, mettili in lavatrice e salverai il tuo bucato

Il top dei top in tale direzione è indubbiamente il programma Eco. Altro consiglio assai valido da prendere al volo è quello di utilizzare prodotti di qualità, sia per quanto concerne i detersivi che gli ammorbidenti, e di non eccedere con la loro quantità. Tenere ben pulita poi la lavatrice è un altro consiglio che dovreste mettere in atto se non volete buttarla via a stretto giro.

E poi, se volete avere un bucato meraviglioso potete dare adito a un trucco casalingo che sta facendo la gioia immensa di molte casalinghe, comprese anche quelle di nuova generazione. Vi basterà, udite udite, inserire dei semplici bigodini all’interno del cestello della lavatrice per risolvere una mega rogna. Provare per credere!

Come funziona “il tutto”

Cominciamo con il dire, per dovere assoluto di cronaca, che dovrete ovviamente sfruttare dei bigodini in buono stato e nuovi, non usati. Detto ciò potrete decide di metterli all’interno del vostro amato elettrodomestico sia quando avete già caricato il bucato oppure poco prima. Una volta messi potete far partire il ciclo di lavaggio da voi selezionato.

Una volta concluso noterete che gli eventuali pelucchi che sovente si mostrano copiosi sui nostri indumenti, sulle nostre amate coperte e sui nostri cari asciugamani, nonché altro genere di sporco, si saranno dati appuntamento, per così dire, proprio sui vostri bigodini. In questa maniera i vari capi dureranno più a lungo e il vostro bucato sarà bello che salvo!