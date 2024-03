Caffè appena svegli: niente di più sbagliato per la tua salute | Ecco quanto dovresti aspettare per la prima tazzina

Caffè appena svegli, una brutta abitudine. Nuoce alla salute. Ecco quando si dovrebbe bere il primo.

Parliamoci chiaramente senza prenderci in giro nemmeno per un secondo. Alzi la mano chi fa a meno di bere il primo caffè della giornata non appena si sveglia! Con molta probabilità le mani alzate in questo momento sarebbero pochissime. Diciamo pure che si potrebbero contare sulle punta delle dita di una mano. E ciò è molto preoccupante.

E lo è, e ve lo diciamo fin da subito, senza compiere tanti giri di parole, perché pare che non vada affatto bene farlo. Insomma, non sarebbe assolutamente il massimo per il nostro organismo e la nostra salute in linea generale. E parliamo del dono più prezioso, nonché più imprevedibile e instabile che abbiamo.

Ergo dovremmo cercare di salvaguardarlo meglio e di non mancargli mai e poi mai di rispetto, che è la forma primordiale d’amore. E per stare bene, sia psicologicamente che fisicamente parlando, dobbiamo seguire una dieta, intesa, come alimentazione, sana, varia, controllata e bilanciata. E poi è opportuno fare attenzione, come già accennato, a quando beviamo il primo caffè della nostra giornata.

Caffè appena svegli, ecco perché è sbagliato berlo subito

Ovviamente quando ci svegliamo al mattino, dopo un sonno ristoratore che è fondamentale per partire alla grande e tenere bello attivo il metabolismo, siamo a digiuno da ore. Dunque il nostro stomaco non è abituato a ingerire cibo sia liquido che solido da tempo. Di certo avremo fame e per cercare di saziarci e di non arrivare a pranzo super affamati dobbiamo affrontare con calma la colazione.

Ricordiamoci che essa è il pasto più importante di tutta la nostra giornata. Ergo se non la considereremo come merita poi non renderemo a scuola e sul lavoro. Dunque è sbagliatissimo consumarla in fretta, bevendo di corsa il nostro caffè in piedi. Tanto più che d’ora in poi dovremo aspettare un po’ prima di berlo. Ecco perché è nocivo alla salute.

Il momento giusto per bere il primo

In poche parole non sarebbe affatto consigliato sorseggiare la prima tazzina di caffè appena svegli per il semplice fatto che, quando apriamo gli occhi, poco dopo che è suonata la temutissima e odiatissima sveglia, il cortisolo, che è l’ormone dello stress, assume percentuali belle elevate. E la nostra amata bevanda, udite udite, tenderebbe a farle innalzare e pure di molto.

Capite dunque bene che non ci aiuterebbe a partire con la carica giusta e soprattutto con l’umore giusto. Ergo sarebbe d’uopo bere il primo caffè dopo 45 minuti dal nostro risveglio. Magari prima possiamo gustarci una buona colazione, possibilmente salata, che è il top secondo gli esperti per rimanere completamente soddisfatti dal pasto.