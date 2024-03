Truffa del falso meccanico: ti scippa1.000€ senza nessun intervento | Ecco come fa a fregarti

La nuova fantasiosa truffa mette in allarme i conducenti europei: mille euro sottratti sull’unghia grazie a un finto meccanico.

Negli ultimi anni, il numero di truffe e tentativi di estorsione si sono moltiplicati, e sempre più cittadini si ritrovano con i conti correnti prosciugati grazie all’intervento di malintenzionati ben organizzati e assolutamente creativi.

L’ultima truffa arriva da Torellò, nei pressi di Barcellona, ed è stata denunciata dai Mossos d’Esquadra tramite un post sulla piattaforma X.

L’illecito è stato perpetrato direttamente su strada, e ha coinvolto un anziano conducente spagnolo durante una breve tratta in auto.

I malviventi sono riusciti ad estorcere con l’inganno all’uomo 950 euro, e solo grazie ai ripensamenti tardivi dello stesso sono stati in seguito assicurati alla Giustizia ed opportunamente sanzionati: vediamo quanto accaduto nel paragrafo successivo.

La truffa del falso meccanico: tutti i dettagli

La vicenda si è svolta a Torellò, nell’hinterland barcellonese, e ha coinvolto un anziano cittadino spagnolo alla guida della sua utilitaria. Mentre procedeva con la marcia, l’uomo è finito nella mire di un truffatore, che lo ha invitato gentilmente ad accostare, in quanto la sua auto sembrava esser preda di un guasto improvviso.

Dopo essersi qualificato come meccanico specializzato, il malintenzionato ha effettuato un (finto) controllo superficiale sul veicolo, e ha poi annunciato di voler contattare il proprio negozio, in modo da poter rimediare al danno alle ruote. Egli ha quindi inscenato una telefonata con una sua complice, che si è poi recata in loco con una valigetta che conteneva gli strumenti per effettuare la riparazione, in modo da simulare l’attività. Infine, la donna ha presentato all’anziano una fattura dall’importo stellare di 1.300 euro, e i due complici si sono offerti di accompagnare l’uomo all’ATM più vicino per effettuare il prelievo del contante. L’anziano, però, ha potuto prelevare unicamente 950 euro, e li ha consegnati alla coppia, accordandosi per saldare l’importo residuo il giorno successivo. Dopo l’allontanamento dei due, egli ha realizzato di esser incappato in una colossale truffa, e ha immediatamente contattato le Autorità spagnole. Queste ultime lo hanno accompagnato in borghese al successivo rendez-vous con la coppia, e assicurato infine i due truffatori alla Giustizia.

Detenim un home i una dona per fer-se passar per mecànics a Torelló i estafar 950€ a un home d’edat avançada. Van aturar la víctima, li van fer creure que tenia una avaria a les rodes i van simular la reparació per cobrar-la#StopEstafes pic.twitter.com/OPZYQzime2 — Mossos (@mossos) February 20, 2024

Il monito delle Autorità spagnole

I malfattori sembrano prediligere i guidatori anziani e potenzialmente sprovveduti, in modo da minimizzare il rischio che la vittima si renda conto della truffa in corso.

Per tale ragione, i Mossos d’Esquadra consigliano di non fermarsi lungo la strada, se non strettamente necessario, e di diffidare di chiunque proponga servizi di riparazione senza avvalersi di un’officina di appoggio. In ogni caso, è sempre buona norma contattare le Forze dell’Ordine, che potranno verificare le qualifiche del presunto meccanico e le sue intenzioni nei confronti del guidatore.