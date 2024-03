Elettrodomestici e bolletta della luce: come risparmiare 700€ all’anno facendo le stesse cose di prima

Elettrodomestici e costi in bolletta della luce, come risparmiare la bellezza di 700 euro. Un gioco da ragazzi.

Lo sappiamo, ogni volta che ricevi la bolletta, soprattutto quella della luce, ti viene il sangue alla testa. Se è cartacea talvolta aspetti ad aprirla mentre se digitale pensi di leggerla in un momento in cui sei da solo per non mostrare la tua reazione innanzi agli altri. Fatto sta che dovrai comunque pagarla, al di là delle cifre che troverai impresse su di essa.

Ok, i rincari ci sono stati pure in questo ambito e non possiamo negarlo perché negheremmo assolutamente la realtà dei fatti. Però anche tua avrai la tua colpa. Eh sì. Sei sicuro di comportarti bene quando sei in casa tua a livello di consumi? E gli altri componenti della famiglia? Sovente sono i nostri figli, non dovendo pagare loro le bollette, a non prestarci attenzione.

Per esempio quando tornano da scuola o sono in vacanza tendono a lasciare acceso tutto il giorno, anche se escono per fare qualche commissione o incontrare gli amici, il riscaldamento. Dulcis in fundo alzano pure di tanto le temperature. Tutto ciò fa impennare i costi. Bisogna infatti spegnerlo quando si esce e non esagerare a livello di gradi. Ogni grado in meno è fonte di risparmio.

Elettrodomestici e bolletta, così li usi ma risparmi 700 euro all’anno

Diciamo che la temperatura ideale si aggira sui 22. Inoltre è bene tenerlo spento di notte. Evita poi di tenere costantemente attaccati alla presa di corrente quegli elettrodomestici, soprattutto piccoli, che solitamente affollano letteralmente la tua cucina. Se non li usi, che senso ha lasciarli così? Occhio pure a mettere in stand by per troppo tempo il computer e la televisione.

Se non li usi per un bel po’ spegnili e staccali dalla presa della corrente. Qualora poi, per una questione di mera e lampante comodità, decidessi di collegarli a una ciabatta, spegni anch’essa per poi staccarla a sua volta dalla presa della corrente. Tuttavia gli elettrodomestici che ti costano di più in bolletta sono il frigo, che non puoi comunque mai scollegare dalla corrente, e altri due che usi ogni giorno.

Occhio a come usi, la lavatrice, la lavastoviglie e il forno

Parliamo della lavatrice e della lavastoviglie. Per risparmiare in entrambi i casi falle partire solo a pieno carico e negli orari e nelle giornate in cui i consumi della corrente costano meno. Per saperlo basta che leggi la tua bolletta o il contratto che hai firmato. Per la prima opta poi, quando possibile, per lavaggi a freddo.

Il programma migliore in assoluto per ottenere un ottimo bucato, ma spendere anche poco, è indubbiamente l’Eco. Altro elettrodomestico che incide non poco con il suo utilizzo sui costi è il forno. Per la cottura dei vari cibi punta alla modalità ventilata che utilizza una sola resistenza e consuma pertanto meno. E spegnilo pure quando la cottura è quasi ultimata. Il cibo finirà comunque di cuocersi.