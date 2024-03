Wallapop e Vinted, la truffa dell’usato corre sul web | Le autorità avvertono: se ti scrivono questo messaggio butta male

Wallapop e Vinted, occhio alla mega truffa! Se ricevi questo messaggio, rizza subito le antenne in testa!

Con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira, nel mondo, bisogna stare sempre sul chi va là. Difatti a pari passo della grande crisi, sia economica che sociale, si diffondono sempre più a macchia d’olio le truffe. Il più delle volte si espandono sul Web che è indubbiamente un terreno molto fertile in tale direzione.

Non per nulla lo usiamo di continuo, sia per motivi prettamente professionali che privati. E così, quando la connessione Internet fa i capricci o il Wi Fi ci reca problemi, andiamo in men che non si dica in tilt. Indubbiamente il nostro modo di lavorare e di comunicare è molto cambiato, così come quello di guadagnare dei soldini in più e fare shopping.

Gli store online vanno fortissimo e il più delle volte li preferiamo a quelli fisici. Ora vanno di gran moda quelli in cui possiamo sia vendere che acquistare oggetti e abiti usati. In particolare sono particolarmente in auge Wallapop e Vinted che possiamo tenere ben monitorati anche tramite le loro apposite app.

Wallapop e Vinted, la terribile truffa che spezza i cuori

Ed è proprio per il fatto che sono molto apprezzati e che possono contare, dati e sondaggi alla mano, su un numero elevatissimo di iscritti, che i malviventi hanno deciso di intrufolarsi qui. No, non ci rubano le password, le identità e i dati, compresi quelli sensibili, anche se mai dire mai. Diciamo che cercano di fregarci in altro modo.

Il problema è che pare che ci stiano riuscendo e pure alla grande. Come sappiamo, dopo che abbiamo messo online qualcosa che vogliamo vendere, poi il compratore ci deve contattare per ricevere maggiori informazioni. Noi dobbiamo poi inviargli il pacco contenente ciò che vuole. Lui deve pagare e noi dobbiamo inviare. Peccato che a volte capita che il pagante faccia il furbo o che ciò capiti con il venditore.

Come tutelarsi

In poche parole può succedere che si paghi qualcosa che non arriverà mai semplicemente non è mai stato spedito. O ancora che si spedisca qualcosa che non sarà poi pagato. Per evitare ciò non bisogna accettare di tenersi in contatto su piattaforme esterne, ma solamente farlo su Wallapop e Vinted. Solo in tale maniera potremmo rimanere tutelati ed evitare che ciò accada.

Non accettiamo dunque di parlare su WhatsApp come molti richiedono tramite messaggio. Del resto pare che la maggior parte dei truffatori usi proprio l’app di messagistica istantanea per farsi sentire. Successivamente, una volta ricevuti i soldi o il pacco, spariscono in men che non si dica. Ovviamente non tutti si comportano così ma almeno all’inizio cerchiamo di evitare di comunicare così.