Bonus per tutti i lavoratori dipendenti | Si arriva a un massimo di oltre 4.500€, corri a prenderlo

Attenzione, per tutti i lavoratori, è stato indetto un nuovo Bonus, che potrebbe superare i 4000€. Come possiamo ottenerlo e di che cosa si tratta?

In un momento come quello che stiamo attraversando ora come ora, possiamo tranquillamente dire che non c’è affatto da star tranquilli, complici la forte crisi e i perpetui rincari che hanno colpito tutti quanti i settori, compreso quello alimentare, che sta particolarmente a cuore ai consumatori di ogni età.

Possedere un lavoro oggigiorno è una cosa assai difficile, tantopiù se si parla di un possibile contratto a tempo indeterminato, che è il sogno di tutti quanti. Per i lavoratori dipendenti ora è anche in arrivo una magnifica notizia, dal fatto che presto sarà disponibile per loro un Bonus che potrà superare, udite udite, i 4000€.

Parliamo della categoria di lavoratori dipendenti per il fatto che quest’ ultimi versano nella propria busta paga, per quel che concerne la parte lorda, l’Irpef, oltre che avere diritto a diverse detrazioni legate a spese non sostenute. Ricordiamo dunque difatti che lo stipendio, o per lo meno la parte che resta in tasca al lavoratore con il quale deve onorare le diverse spese è al netto.

Un nuovo Bonus indetto dal Governo

Come più volte accennato negli ultimi tempi il Governo, sia passato che attuale, ha indetto numerosi Bonus e Super Bonus al fine di venire incontro alle famiglie e alla persone che si sono mostrate maggiormente indigenti, tramite apposite richieste. Anche in questo caso si parla del concetto di famiglia dato che interessa lavoratori con coniuge e figli a carico.

Non di poca importanza è infatti il diritto alle detrazioni massime che spettano ai dipendenti con famiglia. La detrazione massima è prestabilita, lo ricordiamo per dovere assoluto di cronaca, in base al reddito calcolabile. Fino a 1500€ si parla a livello di cifre di 1955€, dai 1500 ai 2800€ si calcola una detrazione in base alla formula 1910 più 1910, e dai 2800€ ai 50000€, 1910 per 22000. Tuttavia chi e come ha diritto al Bonus finora accennato?

Come e dove ottenere il Bonus di 4000€

Partiamo con il ribadire a chiare lettere che è richiedibile in primis ai lavoratori con figli a carico, per i quali spetta una detrazione solo però se hanno compiuto già 21 anni di età, dal momento che diversamente rientrerebbero ancora nel cosiddetto Assegno Unico. Il figlio a carico deve possedere un reddito entro i 4000€ se ha meno di 24 anni, oppure 2840,51€ se li ha superati.

Arrivando al punto, un lavoratore che possiede reddito di 15000€ e ha a a carico un figli maggiore di 21 anni e un coniuge a carico nel 2024 avrà diritto a 1955€ di detrazione per lavoro dipendente mentre 690€ per il coniuge, 800€ per il figlio. Detrazioni totali invece di 3445€, trattamento integrativo di 1200€ annuo per un totale 4645€ all’anno. È richiedibile al datore di lavoro presentando foglio con detrazioni fiscali di tutto quanto fino accennato per coniuge e figlio, con la possibilità del trattamento integrativo di 387€ mensili.