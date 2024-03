Caro affitti: arriva la svolta definitiva con la casa su Amazon a 18.000€ | Chiavi in mano in tre settimane

Un colpo di grazie, potremmo così definirlo, quello che caro affitti sta per ricevere con la nuova casa Amazon.

Al giorno d’oggi, con la forte crisi e i perpetui rincari che stanno ancora attraversando con la massima prepotenza il nostro Paese e non accennano minimamente ad andarsene, quello degli affitti è un problema non di poco conto. Sono sempre di più in effetti le persone che decidono a prendere abitazioni in affitto.

Infatti se ci facciamo caso sono quasi sempre meno coloro che decidono invece di comperare casa. Possederne una di proprietà certamente è un sogno per molti. Al tempo stesso però comporta delle enormi responsabilità, dal momento che qui ora si parla di, in quanto proprietari, dover rispondere noi stessi di tutte le cure e interventi di manutenzione di cui può necessitare.

Inoltre ora come ora è quasi impossibile che i giovani di oggi, sempre per via della crisi e della precarietà dei contratti di lavoro, possiedano soldi sufficienti per acquistare una casa, oppure garanzie utili per poter accedere all’apertura di un mutuo, anche in questo caso necessario per l’acquisto nel corso del tempo.

Inquilini o proprietari, i pro e i contro

Per quanto concerne essere proprietari, come abbiamo già introdotto, a vantaggio è sicuramente il fatto che non va pagata alcuna pigione sull’immobile. Inoltre apparentemente possono rimanere più soldi in tasca, che tuttavia possono essere, anzi sicuramente sono, destinati a finire nei lavori di manutenzione, cosa da cui gli inquilini invece sono coperti dall’affitto pagato.

Un inquilino avrà l’onere dell’affitto da mantenere ogni mese ma, di contro, molte meno responsabilità che andranno al padrone di casa il quale, lo diciamo per dovere assoluto di cronaca, deve essere in grado di amministrare degnamente il denaro che deriva dall’affitto. Di recente poi si è molto parlato anche del caro affitti, che tuttavia ora sta per ricevere una sonora stoccata da un nuovissimo prodotto Amazon.

Case prefabbricate Amazon, la nuovissima frontiera

Sono difatti disponibili a quanto pare degli edifici prefabbricati su Amazon, al prezzo di ben 18.000€ e fruibili in soli 20 giorni che si stanno rivelando come delle validissime alternative alle case comuni. Esse sono dotate di un sistema autonomo di isolamento termico, in plastica mobile ed espandibile. Inoltre sono personalizzabili al 100%.

Quest’ ultimi sono adattabili non solo come abitazioni, ma anche come uffici, guardiole, negozi e molto altro. Consentono tra l’altro un buon risparmio energetico. I modelli più capienti, con soggiorno, cucina, bagno e due camere da letto nella parte centrale, raggiungono i 26 metri quadrati. Nessun assemblamento previso e si parla pure di grande facilità nell’installazione a terra.