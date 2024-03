Ti spiano dal cellulare: se noti uno di questi segnali devi subito resettare il telefono alle impostazioni di fabbrica

Se noti questi segnali significa che ti stanno spiando sul tuo cellulare. Per salvarlo devi tornare alle impostazioni di fabbrica.

In un mondo che va sempre più di corsa e profondamente tecnologico, siamo molte volte vittime di clamorose truffe che avvengono tramite i Social e in linea generale nel vasto mondo del Web. Tendiamo a rimanere costantemente connessi e se salta la linea Internet e il Wi- Fi andiamo immediatamente in tilt.

Anche di notte non spegniamo mai il nostro telefonino con la scusa che lo sfruttiamo per la sveglia. Lo mettiamo nella modalità silenziosa ma in ogni caso può arrecarci comunque vari disturbi per quanto concerne il riposo notturno che è fondamentale per la nostra salute oltre che per mantenere bello vivace il metabolismo a ogni età.

Ormai usiamo le varie App che installiamo pure con una certa disinvoltura sul nostro dispositivo senza pensarci due volte più volte al giorno sia per motivi prettamente personali che lavorativi. Indubbiamente la preferita, soprattutto per quanto concerne l’invio di messaggi istantanei, è WhatsApp.

Se ti spiano il cellulare, corri ai ripari tornando alle impostazioni di fabbrica

La usiamo anche per inviare file di ogni dimensione e tipologia, nonché per effettuare videochiamate che sovente sono lo strumento numero uno per mettere in atto riunioni. E poi adoriamo fare note vocali che hanno soppiantato quasi del tutto le classiche chiamate. Il problema è che grazie a questa nostra abitudine abbiamo compiuto un gesto che per molti si sta rivelando assai pericoloso.

In poche parole hanno deciso di dire di sì a WhatsApp Web per poter accedere al servizio anche dal proprio pc. Il problema è che grazie a ciò molti hacker, ma anche per la verità persone meno abili con l’Informatica, sono riusciti/e a entrare nel loro telefono, collegandosi con il proprio dispositivo. E poi ci sono anche altre maniera in cui possono averlo fatto. Ecco come puoi accorgertene.

I segnali da non sottovalutare per salvarti la pelle

Nel caso poco fa elencato di WhatsApp basta che sul tuo telefono vai su Impostazioni, dunque se vedi collegati dispositivi non tuoi, scollegali subito. Inoltre fai caso se noti che il tuo cellulare si scalda un po’ troppo anche se non lo stai usando e se la batteria si scarica con eccessiva frequenza. Occhio anche se percepisci, quando stai parlando al telefono, degli eco.

Tutti questi sono evidenti segnali del fatto che ti stanno spiando. Come correre ai ripari? Tornando alle classiche impostazioni di fabbrica. Per farlo dovrai andare sempre sulle Impostazioni, cliccare su Backup e quindi su Ripristino Dati di Fabbrica e, infine, Cancella Tutto. A quel punto sarai salvo ma dovrai risistemare e scaricare le app che hai aggiunto in seguito.