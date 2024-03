Questo trucco da 1 minuto ti evita di spendere 3.000€ dal meccanico | Non lo fa nessuno

La manutenzione del nostro automezzo ci deve sempre stare particolarmente a cuore. Bene è sapere anche come risparmiare sulla messa a punto.

Tantissimi di noi, dopo che hanno preso la patente e sperimentato la guida si sono appassionati in modo particolare e talvolta hanno deciso di farlo diventare un lavoro. Alcuni sono diventati conducenti di autobus, altri camionisti o tassisti e coloro che hanno avuto più fortuna e hanno tentato la sorte nel mondo dei motori, sono diventati piloti professionisti.

Quest’ ultime sono professioni che è meglio scegliere se si sente davvero che la passione è profonda, diversamente si tratta di una professione che può diventare pericolosa, dal momento che esistono anche parsone che, per loro stessa ammissione, a guidare si annoiano e rischiano colpi di sonno.

Di contro anche una guida particolarmente spericolata può, oltre che essere molto pericolosa per l’incolumità del conducente, rischiare di arrecare serio danno alla nostra automobile, dal momento che mantenendo una velocità costante e continua porterebbe ad un’usura maggiore delle diverse componenti.

Turbo e guida spericolata

La parola turbo tutti gli appassionati dell’argomento l’avranno sentita bene o male anche solo una volta nella loro vita. Altro non è che un sistema di sovralimentazione colto ad aiutare il motore a rendere di più e consumare di meno, specialmente per quel che concerne la velocità.

Esso praticamente comprime l’aria che circola nel motore creando una catalizzazione tra ossigeno e carburante, il tutto avviene attraverso un complesso sistema di tubi che sfrutta la massimo come già accennato l’aria per fare in modo da generare una maggiore resa, facendo salire il livello di combustione.

Un piccolo trucchetto per la salvaguardia

Tuttavia anche questo può alla lunga costituire un guasto non di poco conto poiché, come già accennato, nessuna componente può essere salvaguardata dall’usura, specie de viene utilizzata di frequente e non può essere nemmeno a prova di guasti improvvisi. Un guasto al turbo può inoltre venire a costare ben 3000€, se non di più.

Se vogliamo salvaguardare al massimo la nostra automobile da questo punto di vista basta un solo piccolo trucchetto, chiamato per l’appunto il trucco del minuto. In parole povere non dovremo far altro che, a un minuto dall’accensione e ad uno solo prima dello spegnimento totale del mezzo, lasciare il motore in folle ad un minimo dei giri.