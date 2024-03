ISEE sotto i 15.000€, puoi richiedere tutti questi bonus | Spicciati, vanno via come il pane

ISEE sotto il tetto dei 15.000 euro, quali bonus puoi richiedere. Datti una mossa però!

Con la grande crisi, sia sociale ed economica, che affolla letteralmente il nostro Paese non c’è da dormire sonni tranquilli su comodi e soffici guanciali. Al contrario è bene mettersi in moto per tenersi stretto il proprio lavoro ma anche pensare concretamente a dei piani B per tentare di rimanere a galla.

Altro valido consiglio da prendere al volo è indubbiamente quello di cercare di risparmiare quando e dove il più possibile. Nel farlo però è fondamentale mantenere uno stile di vita sano, tranquillo e degno. Lo dobbiamo fare per la nostra salute, sia fisica che psicologica, che è il bene più prezioso che abbiamo.

Tenere dunque a mano i soldini e avere a cuore il bilancio familiare è molto utile, così come riuscire comunque, di tanto in tanto, togliersi qualche piccolo sfizio che è da vedersi come una coccola per la nostra anima. Bene è pure ricominciare ad apprezzare anche i piaceri che la Natura sa donarci. Parliamo per esempio di una rigenerante passeggiata al parco sotto casa. Gratis e ottima per mantenersi in forma.

Se hai l’ISEE sotto i 15mila euro puoi richiedere un sacco di aiuti

E per ritrovarci in questa situazione dobbiamo cercare di mantenere uno stile di vita sano e di seguire una valida alimentazione. Tutto ciò non è facile da mettere in pratica visti anche i paurosi rincari che hanno toccato tutti quanti i settori, compreso quello alimentare. E parliamo di uno che ci sta decisamente molto ma molto a cuore.

Tuttavia se non ce la stiamo passando bene e, nonostante ci stiamo impegnando al massimo lavorativamente parlando, i guadagni non sono un granché, possiamo accettare l’aiuto da parte del Governo che ha indetto per chi è maggiormente in difficoltà tanti bonus. E se hai un ISEE sotto i 15mila euro puoi richiedere ora tutti questi. Sei pronto a prendere nota?

Quali bonus puoi richiedere

Prima di parlare di bonus, ti sottolineano che per la verità puoi pure richiedere per esempio l’Assegno Unico Universale per i figli a carico che, tuttavia, come è facile intuire fin dal nome è aperto anche a una platea più ampia, dunque pure per chi ha un reddito annuale fino ai 4omila euro. Se hai un bimbo che non ha più di 3 anni puoi puntare invece al bonus asilo nido.

Se hai un figlio che studia musica puoi richiedere il bonus musica che ti permette di ottenere una detrazione IRPEF fino del 19% fino a 1000 euro a persona. Per te è disponibile il bonus psicologico che ha ottenuto gli scorsi anni un vero boom, nonché vari legati all’edilizia. Insomma, lo hai capito, hai solo l’imbarazzo della scelta!