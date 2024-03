Scopri subito di quale elettrodomestico è meglio disfarsi con l’energimetro | Basta un’App

Se sei stanco della continua bollette esose di energia elettrica che ti arrivano a casa, ora una semplice App può fare al caso tuo.

Oggi come oggi stiamo vivendo un periodo particolarmente difficile, complice la forte crisi e i perpetui rincari che hanno toccato tutti quanti i settori, compreso quello alimentare. Un altro ambito tuttavia che è stato toccato e anche con forza dagli aumenti a livello di prezzi è stato quello dell’energia elettrica.

Anche se ora pian piano ci stiamo nuovamente avviando verso la normalità, sicuramente non ha aiutato la situazione attuale nell’Est Europa di questo periodo. Ergo alla fine di ogni mese, quando leggiamo la bolletta, per l’appunto, dell’energia elettrica, ci ritroviamo sovente con le mani fra i capelli.

In molti poi che hanno avuto la terribile sfortuna di vedersi consegnare la temutissima lettera di licenziamento, oppure che si sono visti paurosamente diminuire le ore di lavoro, ora come ora, si ritrovano , senza se e senza ma, con molti meno soldini in tasca a fine mese, con tutte le conseguenze che il caso tristemente e duramente comporta.

Bollette alle stelle, come correre ai ripari

Una bolletta che ci sta particolarmente a cuore, come poco fa già giustamente fatto intendere, è indubbiamente quella dell’energia elettrica, che troviamo sempre più elevata e che, volenti o nolenti, va pagata, al di là di quale sia la nostra reale condizione economica in quel preciso momento. Ma come è possibile che ogni fine mese ce ne tocca una così esosa?

È una domanda che assilla le nostre menti, in quanto cerchiamo di essere il più delle volte morigeratissimi nell’utilizzo di determinati elettrodomestici, tanto più che alcune famiglie decidono pure di fare a meno, tanto per restare in esempio, della lavatrice, al fine di risparmiare al massimo su elettricità e pure per quanto concerne l’ acqua.

Una speciale App che ci consente di stanare il consumo

Partiamo dicendo che un consiglio che possiamo dare in primis, al fine di non andare incontro a consumi elevatissimi, consiste nello staccare tutte le prese e alle varie ciabatte gli elettrodomestici che non necessitano di un utilizzo continuo,. Parliamo ad esempio del computer o del televisore, oppure di macchine da caffè, friggitrici ad aria e via dicendo.

Una particolare App che possiamo scaricare sul nostro telefono però ora come ora ci sarà di grandissimo aiuto, in quanto è realmente capace di individuare l’elettrodomestico che sta comportando il più alto dispendio energetico. Parliamo di Pulsee Energy, fortemente capace di misurare il consumo energetico tramite algoritmi. Con il suo utilizzo dunque diremo finalmente un bel ciao ciao con la manina alle bollette troppo salate.