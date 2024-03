La città più sporca al mondo è italiana, ed è anche molto celebre | La classifica della vergogna

L’Itala detiene un primato davvero scandaloso: la città più sporca del mondo, secondo la recente classifica di “Time out”, veste il tricolore.

Con le sue attrattive storico-culturali e i suoi paesaggi variegati e suggestivi, il Belpaese è una delle mete più ambite nel turismo mondiale, e raccoglie ogni anno milioni di visitatori da Nord a Sud, Isole maggiori comprese.

Per non parlare poi della ricca cultura enogastronomica, differenziata di Regione in Regione ma sempre allettante e ricca di golosi spunti da manuale: non a caso le strutture ricettive sono disseminate in modo capillare sull’intero territorio.

Secondo una recente classifica della rivista “Time out”, però, l’Italia detiene anche un primato assai vergognoso: in vetta alla lista delle città più sporche del mondo vi è proprio un capoluogo nazionale, e tale status potrebbe in pochi anni fare colare a picco il suo prestigio, disincentivando il flusso turistico ed esacerbando definitivamente la pazienza dei residenti.

E no, non si tratta di Napoli. La città più sporca del mondo è persino più famosa e insospettabile: scopriamo di che si tratta nel prossimo paragrafo.

La città più sporca del mondo secondo “Time out”

La rivista “Time out” ha raccolto il parere di circa 27mila cittadini da tutto il mondo, stilando poi la classifica delle città più invivibili e indecorose sul pianeta, e al primo posto, purtroppo, troviamo proprio la Capitale. Le strade di Roma sono infatti invase da cassonetti strapieni, e i cumuli di rifiuti invadono strade e marciapiedi da anni. L’Amministrazione locale, dal canto suo, non riesce a fronteggiare e a risolvere il problema, e migliaia di cittadini denunciano anche la presenza di topi e cinghiali nelle zone più critiche, sollevando anche l’eventualità di possibili rischi sanitari.

Al secondo posto si colloca invece la città di New York, anch’essa oberata da cumuli di immondizia e dotata di cassonetti ormai datati, e inadeguati a sostenere il ritmo di produzione dei rifiuti. Il sindaco Eric Adam ha recentemente promesso di investire 11 milioni di dollari in nuovi veicoli per la pulizia stradale, e si è impegnato a implementare anche il numero di piste ciclabili, in modo da ridurre il traffico cittadino. Il terzo posto sul podio della vergogna spetta infine alla scozzese Glasgow.

Le città più pulite al mondo

Coerentemente con la prima classifica, “Time out” ha stilato anche una lista che contiene le città più pulite e vivibili al mondo, e al primo posto troviamo l’avanzatissima Stoccolma, in Svezia.

L’argento è assegnato invece a Wellington, in Nuova Zelanda, mentre il bronzo appartiene a Canberra, in Australia.