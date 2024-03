Treno, biglietto a 50€ per girare l’Italia in lungo e in largo | Viaggi per 5 giorni dove e quanto vuoi

Il nuovo Bonus per i viaggiatori offre una possibilità senza precedenti, che permette di visitare tutti i luoghi più belli del Belpaese.

Negli ultimi giorni la testata iberica “La Sexta” ha annunciato l’approvazione di un nuovo Bonus dedicato ai viaggiatori che intendono visitare l’Italia e concedersi un’immersione nel luoghi più suggestivi e tipici della penisola.

Si tratta di un voucher che permette di viaggiare illimitatamente su tutto il territorio nazionale per 3 o 5 giorni consecutivi, al piccolo prezzo di 29 o 49 euro.

L’offerta risulta particolarmente accattivante, in quanto viaggiare in treno consente di ammirare il paesaggio senza i malus del traffico urbano e in totale sicurezza, scegliendo in autonomia le tappe da visitare e le successive ripartenze.

Ecco dunque tutti i dettagli sul nuovo Bonus per viaggiare in Italia a meno di 50 euro: scopriamoli insieme nel prossimo paragrafo.

Il nuovo Bonus per viaggiare in tutta Italia: Italia o Tour

Sebbene l’Italia possegga centri di interesse artistico e culturale da Nord a Sud, il nuovo Bonus non prevede tappe fisse, ma permette al richiedente di programmare la sua gita in totale autonomia. Il voucher Italia on Tour prevede infatti viaggi illimitati sui treni regionali, regionali veloci e anche metropolitani con due diverse opzioni. La prima di esse è stata ribattezzata Italia on Tour , e ha una durata di 3 giorni consecutivi al prezzo strabiliante di 29 euro per gli adulti, e di 15 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni. La seconda è chiamata invece Italia on Tour 5, ed è valida per 5 giorni consecutivi al prezzo di 49 euro per gli adulti e di 25 euro per i bambini.

La validità dei voucher scatta dal loro primo utilizzo, ma esclude l’utilizzo di treni ad alta velocità, in quanto è riservata solo a specifici treni gestiti da Trenitalia e Trenitalia Tper.

Come ottenere il voucher Italia on Tour

I cittadini interessati ad aderire al nuovo Bonus possono accedere semplicemente al sito di Trenitalia e selezionare nell’area clienti l’opzione “promozioni/servizi regionali” e selezionare la promozione dal classico menù a tendina.

Occorrerà ovviamente selezionare la quantità e la tipologia di voucher desiderati, e stabilire anche la data di validità entro la quale si intende effettuare il viaggio nel territorio italiano. Ricordiamo infine che i Bonus sono nominativi e non cedibili a terzi, e di conseguenza non è possibile effettuare modifiche, richiedere rimborsi e migliorare la classe o il servizio.