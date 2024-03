L’Agenzia delle Entrate sta inviando milioni di lettere | L’anno passato hanno recuperato 3 miliardi facendo così

L’Agenzia Delle Entrate di sta dando un gran da fare, milioni di lettere inviate, Così lo scorso anno ha recuperato un sacco di soldi.

Quando si sente parlare, inutile nasconderlo o negarlo, di invii di lettere dall’Agenzia Delle Entrate si inizia a tremare. Se capita poi di ricevere la comunicazione, come teniamo la busta in mano presagiamo che di certo non ci sarà scritto nulla di buono. La prima cosa che facciamo è sedersi comodi, leggere il contenuto e poi chiamare il commercialista.

Ci chiederà di scannerizzarla o fotografarla e poi si metterà lui stesso in moto per eventuali verifiche. Adesso è notizia certa che l”Ente sta inviando a raffica un numero impressionante di lettere che gli italiani stanno ricevendo a iosa. Pertanto tanti altri che per ora non l’hanno trovata nella buca delle lettere iniziano a domandarsi quando pure loro ci avranno a che fare.

Non mancano nemmeno gli scongiuri, memori del detto che la speranza è sempre l’ultima a morire. Si augurano dunque costoro di non riceverla. Si tratta comunque sia, ed è bene sottolinearlo subito, di un caso molto ma molto isolato. Ergo dobbiamo necessariamente prepararci ad averla presto con noi, tra la nostre mani.

L’Agenzia delle Entrate e le migliaia di lettere inviate

In ogni caso non serve proprio a nulla farci prendere dal panico che è sempre un cattivo consigliere assieme alla fretta. Piuttosto, come già poco fa accennato, è bene leggere con attenzione il contenuto e contattare chi di dovere. Inoltre l’Agenzia Delle Entrate è disponibile per ulteriori chiarimenti.

Anche se, a tal proposito, bisogna ammettere che nell’ultimo periodo sul sito ufficiale, a causa della grande afflusso di utenti degli ultimi giorni, la sezione l’Agenzia Scrive, non ha funzionato al massimo. Nella sezione poco fa citata possiamo fare noi stessi solitamente delle verifiche e ricevere maggiori informazioni riguardo la lettera ricevuta.

Il motivo dell’invio

Fatto sta che con tale missiva l’Agenzia Delle Entrate ci invita a fare dei controlli di accertamento, dal momento che sono state notate delle anomalie nelle posizioni di alcuni contribuenti. Tale procedimento è in vigore dal 2015 e da allora non ha mai smesso di essere preso in considerazione. Ovviamente bisogna regolarizzare le anomalie, tramite una dichiarazione integrativa.

Tuttavia può anche accadere che in verità non ci sia nulla di strano e che pertanto non dobbiamo fare sostanzialmente nulla. Non pochi sono infatti i casi in cui tali lettere sono state inviate per errore. In ogni caso non bisogna mai prendere sottogamba la missiva e, se non vogliamo incorrere in sanzioni o pagamenti aggiuntivi, pagare sempre tutto regolarmente.