Allerta pollo del Lidl: se noti queste striature bianche non comprarlo | L’animale era malato

Attenzione al pollo che comperate da Lidl, se presenta questo particolare significa che era malato.

Quando si parla di Lidl, sappiamo di essere in presenza di una grande catena di discount che sono entrati a gamba tesa nei cuori degli italiani e non solo in toto. Infatti oggi come oggi sono in tantissimi che per la propria spesa giornaliera decidono di affidarsi ai discount, sapendo di trovare prodotti di qualità a bassissimo prezzo.

Al momento sembra che sia stato puntato il dito su un prodotto alimentare che per altro è molto importante per la nostra alimentazione. Precisamente stiamo parlando del pollo. Quest’ultimo al solo nominarlo è capace di risvegliare l’appetito di molte persone, oltre che essere ottimo cucinato in diverse modalità.

Non per nulla si parla spessissimo anche del petto di pollo alla piastra per coloro che decidono di intraprendere una dieta. Il pollo infatti è costituito da una carne molto magra. Ovviamente stiamo parlando per coloro che intendono cucinarlo in questa maniera e non arrosto, sebbene in alcuni casi possa essere cotto e consumato prettamente in quella maniera.

Pollo e diversità di tagli in vendita

Il petto di pollo, già nominato, può anch’esso essere preparato in una quantità indescrivibile di modi. Se poi parliamo di ali, cosce e sovra cosce, tanto per fare degli esempi, solitamente quest’ultime vengono impiegate per cotture quali al forno, ai ferri oppure alla cacciatora e in altre modalità più gourmet.

Ci sono dei piccoli particolari a cui però è bene prestare attenzione quando ci troviamo in presenza di carne di pollo che possono indicare un cattivo stato di salute dell’animale prima che venisse abbattuto per essere poi macellato e infine venduto. Al momento questi piccoli particolari per l’appunto pare che siano stati riscontrati sul pollo della Lidl. Di che cosa si tratta?

Attenzione alle striature bianche sulla carne

Quando facciamo la spesa e acquistiamo carne di pollo, dobbiamo prestare la massima attenzione alla presenza di possibili striature bianche, che si diramano in maniera parallela alle fibre muscolari. Quest’ ultime indicano una massiccia presenza di grasso, il che fa tutto parte di un processo altamente artificiale.

In poche parole il grasso che vediamo infatti è così evidente poiché ha letteralmente sostituito le fibre muscolari. Questo è causato da uno stato in cui i polli vengono allevati, per le precisione di un processo volto a catalizzare la velocità della crescita dell’animale per poi poterne vendere le carni. In questo caso si parla di un vero e proprio maltrattamento.