La cifra impensabile che Elon Musk guadagna ogni ora di lavoro | Rimarrai di stucco, una cosa vomitevole

L’imprenditore Elon Musk è una delle persone più influenti e facoltose del pianeta: ecco quanto guadagna ogni ora.

Nato a Pretoria, in Sudafrica, il 28 giugno del 1971, Elon Musk rappresenta una delle figure di spicco del XXI secolo, e nel corso della sua strabiliante carriera ha decisamente influenzato le dinamiche commerciali mondiali e la cultura di massa.

Fondatore delle aziende Tesla, PayPal, The Boring Company, Neuralink e SpaceX, l’imprenditore naturalizzato statunitense ha guadagnato la status di pioniere nel campo dell’Intelligenza Artificiale, nella rivoluzione elettrica dell’automotive e persino nell’esplorazione dello spazio, e ha inoltre colonizzato anche i social, acquisendo a cifre faraoniche l’ex piattaforma Twitter, ribattezzandola X.

Contrariamente a quanto si possa pensare, però, Elon Musk non detiene più il titolo di persona più ricca del mondo: nell’ultimo anno è stato scalzato dal primato, poiché il suo patrimonio è passato dai precedenti 229 miliardi di dollari agli attuali 198,9.

A detenere il primo posto sul podio è il fondatore di LVMH Bernard Arnault, con i suoi 211 miliardi di dollari stimati dalla rivista Forbes, tuttavia il suo nome non riscuote il medesimo hype che Elon Musk è in grado di suscitare regolarmente presso il grande pubblico. E, in ogni caso, il visionario imprenditore di Pretoria guadagna ogni giorno cifre decisamente pazzesche: scopriamo i dati nel dettaglio nel paragrafo successivo.

Elon Musk: i guadagni stellari dell’ambizioso businessman

Attualmente, la partecipazione societaria di Elon Musk in Tesla è pari al 20,5%, e l’azienda ha realizzato nel 2023 profitti pari a 17,66 miliardi di dollari; egli ha quindi guadagnato nello stesso anno ben 3,62 miliardi di dollari. Per quanto riguarda le sue società The Boring Company e SpaceX, le cifre esatte non sono note all’opinione pubblica, ma nel complesso i redditi totali stimati per il 2023 ammontano a circa 3,62 miliardi di dollari.

In base alle informazioni a disposizione, possiamo stimare che Elon Musk guadagna circa 114,80 dollari al secondo, pari a circa 106 euro, tesoretto che lievita a 6.887 dollari al minuto, ovvero 413.220 dollari all’ora. Ogni giorno l’imprenditore implementa il suo ragguardevole patrimonio di circa 9.172,280 dollari, pari a 69.420,960 dollari alla settimana.

Gli altri miliardari di calibro mondiale

Oltre al succitato Bernard Arnault, proprietario di brand come Luis Vuitton, Dior, Fendi, Kenzo, Givenchy, Bulgari e Tiffany & Co, nella classifica dei businessman più facoltosi del pianeta vi sono anche Jeff Bezos e Mark Zuckerberg.

Fondatori rispettivamente di Amazon e Facebook, i due imprenditori valgono 192,5 miliardi e 166,6 miliardi.