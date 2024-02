Biscotti con gocce di cioccolato ritirati dagli scaffali | Trovati pezzi di metallo, ecco quali sono i lotti

Un richiamo alimentare ha interessato dei biscotti con gocce di cioccolato. Trovati al loro interno pezzi di metallo.

In un momento come quello he stiamo attraversando ora, dove la forte crisi e i perpetui rincari hanno colpito con grande prepotenza il nostro Paese in tutti i suoi settori, fra cui quello alimentare che sta particolarmente a cuore ai consumatori, sentire parlare di un richiamo alimentare non fa affatto piacere.

Fare la spesa per molte persone è diventato assai complicato, ragion per cui hanno deciso di optare per i discount, dove per lo meno sanno che esiste l’alta probabilità di portare a casa dei prodotti di assoluta qualità, sebbene a bassissimo prezzo. Ciò è reso possibile dalla politica commerciale del prodotto per e non da.

Sono molte poi le catene di discount che nell’ultimo periodo, esattamente per tutto quanto fino ad ora affermato, hanno fatto felici milioni di italiani e non solo. Riallacciandoci quindi al richiamo alimentare possiamo dire che una cosa appunto per nulla piacevole è il fatto che risultino, in seguito a dei controlli, non più sicuri degli alimenti assai sfiziosi.

Richiamo per biscotti con gocce di cioccolato

In questo caso parliamo di una particolare tipologia di biscotti. Parliamo di quelli che sicuramente avremo notato in svariate pellicole americane, che si presentano appunto come quei dolcetti contenenti delle pepite di cioccolato nel loro impasto, che sono deliziosi e fanno la felicità assicurata di chi li consuma, magari accompagnati da un bicchiere di latte.

L’allarme è stato diramato dal Ministero Della Salute poiché in suddetti biscotti, in vendita in svariati discount, sono stati trovati, oltre alla consuete pepite di cioccolato, dei pezzi di metallo. Pericolosissimo dunque il consumo sia per quanto riguarda la dentatura che l’organismo. Ma di quali marche e lotti si tratta?

I biscotti interessati dal richiamo

La marca in particolare dei biscotti con gocce di cioccolato che sono finiti nel mirino del richiamo appena nominato risponde a quello di MERBA Chocolate Cookies e che sono stati prodotti in una stabilimento nei Paesi Bassi e venduti in confezioni da 225 g, con data di scadenza risalente al 12 dicembre 2024.

Il numero di lotto in questione è L2334702. Per tutti i consumatori che sono entrati anche solo per caso in possesso di una confezione con il numero di lotto appena segnalato, sono pregati di non consumarlo, onde non incorrere in spiacevoli conseguenze, e di riconsegnarlo prontamente al punto vendita. In tal caso sarà possibile beneficiare di un rimborso in denaro.