Bollette, il trucco per risparmiare è scrivere il proprio nome in uno di questi elenchi | Ti salvano dalla giungla del mercato libero

Passaggio al mercato libero: grazie a una nuova iniziativa dedicata ai consumatori puoi risparmiare in bolletta.

La giungla delle utenze domestiche ha recentemente vissuto un cambiamento epocale, che traghetterà definitivamente i contribuenti italiani dal mercato tutelato a quello libero.

Il cambiamento è stato inizialmente riservato ai contratti del gas, mentre la tappa dedicata ai contratti per l’energia elettrica scatterà dal 1 luglio 2024.

La forniture dei cittadini che non sottoscriveranno alcun contratto entro quella data passeranno automaticamente, e senza alcuna interruzione, al servizio a tutele graduali predisposto da Arera dopo la rimozione delle tutele sul prezzo.

Tale servizio durerà 3 anni, entro i quali gli utenti potranno vagliare e decidere con calma le offerte più consone alle rispettive esigenze e ai consumi domestici. In alternativa, essi possono scegliere di aderire ad alcuni gruppi di acquisto, organizzazioni che nascono con l’obiettivo di selezionare uno o più venditori per la fornitura di energia elettrica e gas per i propri membri, ovviamente a prezzi vantaggiosi.

Mercato libero: cosa sono i gruppi di acquisto

I gruppi di acquisto sono delle organizzazioni promosse da campagne periodiche o permanenti che permettono ai richiedenti di aderire a una comunità fortemente orientata al risparmio. Gli organizzatori dei singoli gruppi provvederanno poi a proporre ai vari membri le offerte commerciali più vantaggiose presenti su piazza, aiutandoli a stipulare contratti di fornitura per l’energia elettrica o il gas a condizioni precedentemente stabilite.

Arera ha varato delle linee guida cui devono sottostare tutti i gruppi di acquisto, in modo da garantire tutela, informazione trasparente e assistenza a tutti i cittadini che decidono di farne parte, almeno per i primi 2 anni dalla sottoscrizione del patto. I gruppi di acquisto accreditati sono, per esempio “Abbassa la bolletta” di Altroconsumo, che propone aste al ribasso tra i fornitori e verifiche delle condizioni contrattuali, oppure “SicurInsieme“, nato dalla collaborazione dell’Unione Nazionale Consumatori con Selectra e strutturato su invito. In alternativa, è possibile aderire anche al “Gruppo di acquisto sostenibilità per l’energia“, promosso da Codacons, Konsumer Italia e AECI.

Come iscriversi ai gruppi di acquisto

La partecipazione ai gruppi di acquisto attualmente non prevede alcun costo aggiuntivo, e possono aderire i cittadini di tutte le Regioni d’Italia che rientrano nel servizio di tutela graduale.

Per avere una panoramica sul potenziale risparmio economico, infine, è possibile consultare direttamente il Portale Offerte, uno strumento messo a disposizione direttamente da Arera, e reperibile online sul sito ufficiale.