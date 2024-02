Spesa alimentare con il 50% di sconto | Ti serve solo uno smartphone, risparmi un mare di soldi

La soluzione per risparmiare sulla spesa alimentare è a portata di click: scarica questa App per pasti deliziosi e a prezzi stracciati.

Nell’ultimo triennio sempre più famiglie hanno risentito del gravoso carovita, fenomeno che ha reso sempre più complicato l’essenziale processo della spesa alimentare, e che ha provocato una sensibile riduzione nella quantità di alimenti presenti sul carrello.

In effetti, i prezzi di beni come olio d’oliva e di semi, pane, pasta, verdura e frutta fresca, farina e latticini sono letteralmente lievitati, e comporre pranzi e cene dignitose diventa una sfida aperta alla creatività e alle capacità di adattamento dei cittadini.

Fortunatamente, però, la tecnologia riserva talvolta dei risvolti assolutamente vantaggiosi ai suoi fruitori, e può favorire sia la riduzione degli sprechi alimentari, che la fornitura di pasti gustosi a coloro che hanno la necessità di risparmiare.

Con una semplice App è possibile ricevere in pronto consegna una selezione di prima classe dei piatti più svariati, dalle preparazioni rustiche e street-food a quelle gourmet, pagando in cambio un importo davvero irrisorio.

La nuova App per il risparmio alimentare: finalmente la svolta

Nel 2015 un gruppo di giovani danesi ha iniziato a ideare un’applicazione dedicata al contrasto dello spreco alimentare che mette in contatto i clienti affamati con una rete di ristoranti, pub, pizzerie e bar aderenti alla medesima iniziativa. Ribattezzata in seguito “Too Good To Go“, l’applicazione è stata successivamente lanciata negli App Store nel 2022, ed attualmente risulta disponibile sia per sistemi Android che iOS.

La traduzione letterale di “Too Good To Go” è “troppo buono per essere buttato“, e l’App in effetti prevede la consegna di una “Surprise bag” che contiene porzioni dell’invenduto giornaliero dell’attività di ristorazione prescelta. In tal modo, i locali minimizzano gli sprechi, e i clienti che scaricano l’App possono portare a casa un sacchettino ripieno di prelibatezze assolutamente casuali. La “Surprise bag”, chiamata anche “Magic box” può contenere indifferentemente pane e focacce, biscotti, primi piatti, panini farciti, pasta fresca, pizze, frutta e verdura, poke e persino vari tagli di carne, a seconda della tipologia di locale selezionato. “Too Good To Go” prevede che gli alimenti contenuti nelle box siano venduti a 1/3 del prezzo di listino, garantendo così un risparmio effettivo e tangibile ai clienti che li richiedono. Si parte infatti da un prezzo minimo di 2,99 euro per box, fino ad arrivare a un massimo di 6,99 euro. L’App ha già festeggiato il primo milione di box distribuite, e si sta confermando come la start-up più intelligente e vicina all’economia circolare disponibile online.

Le recensioni online su “Too Good To Go”

Sebbene le recensioni sul portale Trustpilot risultino complessivamente positive, alcuni clienti segnalano ritardi e disservizi nelle consegne degli ordini.

Da quanto abbiamo appurato, però, il servizio è in continuo miglioramento, e gli sviluppatori stessi dell’App curano con dedizione il reparto del customer care, fornendo informazioni utili e soluzioni in caso di intoppi con i pagamenti o mancati rimborsi degli ordini.