Termosifoni, con il trucco dei Turbofans risparmi il 60% di energia e d’estate si trasformano in condizionatori

Da oggi è possibile dimezzare la bolletta per il riscaldamento con un semplice dispositivo (che costa meno di 60 euro) reperibile online.

I mesi invernali rappresentano un periodo nero per milioni di famiglie, in primis a causa dell’impennata dei prezzi delle bollette per le utenze domestiche.

Al carovita che da mesi affligge i cittadini italiani, infatti, si sono sommati anche rilevanti rincari sulle materie prime di energia elettrica e gas, a seguito dei recenti cambiamenti geopolitici in atto, in primis il conflitto che coinvolge tutt’ora Russia e Ucraina.

E, sebbene molti nuclei familiari abbiano adottato negli ultimi anni dispositivi quali stufe a pellet o a legna, oppure il riscaldamento a pavimento, sono ancora molte le case dotate dei canonici termosifoni a muro, e i relativi abbonati al servizio di gas hanno particolarmente risentito delle nuove tariffe.

Una società spagnola con sede a Madrid, però, sta offrendo un escamotage a quanti vogliono abbattere fino a metà le rispettive bollette per le utenze domestiche, proponendo l’installazione di dispositivi di nuova generazione che permettono di ottimizzare la distribuzione del calore. E non è tutto: tale accessorio consente anche di trasformare i caloriferi in condizionatori per l’aria durante il periodo estivo.

Risparmio sulle bollette del gas: arriva Turbofans

L’azienda Turbofans produce e vende online dei dispositivi che consentono di diffondere in modo omogeneo e costante il calore negli ambienti domestici. Nel dettaglio, Turbofans è un sistema di ventilazione per radiatori che trasferisce per convenzione energia dal radiatore all’aria, ottenendo la massima efficienza energetica ed apportando un risparmio in bolletta fino al 60%.

Turbofans non risulta utile solamente durante i lunghi mesi invernali: in estate, grazie all’ingresso di acqua fredda nel circuito dei radiatori (con energia aerotermica e geotermica), li converte in autentici sistemi di raffreddamento. Il sito ufficiale precisa inoltre che Turbofans è disponibile per radiatori di ogni dimensione, e quindi il flusso d’aria si adatta a tutti i dispositivi attualmente in commercio. Per acquistare Turbofans, e scoprire ulteriori specifiche sul catalogo di prodotti, è sufficiente collegarsi al sito www.turbofans.es, che offre anche la possibilità di testare il dispositivo gratuitamente per 15 giorni.

Quanto costa Turbofans

Attualmente, esistono due versioni di Turbofans, la più economica delle quali è disponibile al prezzo di 59,99 euro, dotata di avvio e arresto automatico e termostato elettronico integrato.

Il modello più evoluto è invece disponibile al prezzo di 77,99 euro. Esso è dotato di avvio e arresto automatico, termostato intelligente integrato e controllo della potenza, valido per il riscaldamento e il raffreddamento aerotermico e geotermico.