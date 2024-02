Chiedi al tuo datore di lavoro i Fringe Benefit: ti sganciano 2.000€ subito | In pochissimi lo sanno

I Fringe Benefit possono oggi essere elargiti dai datori di lavoro. 2000€ in poco tempo. Richiedili subito!

Al giorno d’oggi, con la terribile crisi e i perpetui rincari che hanno colpito il nostro Paese e che stanno ancora tristemente spopolando, possedere un lavoro, magari a tempo indeterminato, è una vera e propria manna dal cielo. Lo dicono in parecchi, anche sui Social, che in verità sono diventati una vetrina per tutti quanti. non solo dunque per i vip.

Ovviamente ottenere un buono stipendio e mantenere un buon rapporto con il capo sono altre caratteristiche che possono renderci orgogliosi di noi e del nostro operato. Nonostante ciò possiamo anche possedere dei problemi da dover risolvere dal punto di vista economico. Del resto, come già accennato poco fa, la crisi economica che ha colpito il nostro Paese è ancora forte.

I rincari poco fa menzionati e che hanno toccato tutti quanti i settori, compreso quello alimentare, che ci sta molto a cuore, sono stati e sono tutt’ora spaventosi. Inoltre le spese da sostenere sono tantissime e pure esose. Se poi possediamo una famiglia numerosa e con tanto di figli a carico non è di certo un passeggiata pagare tutto quanto e riuscire a mantenere qualche soldino sul nostro conto.

Si parla di un cospicuo aiuto in denaro

Il Governo, sia passato che attuale, ha indetto vari Bonus e Super Bonus, ai quali era ed è possibile accedere, per lo più tramite il possesso di un ISEE non troppo elevato e nel rispetto di vari requisiti. Ora però, per parecchi lavoratori, si parla dei cosiddetti Fringe Benefit. Li possono richiedere, previo appuntamento al proprio datore di lavoro, o all’azienda per cui operano.

Non è di certo facile ottenerli ma, come si suol dire, tentare non nuoce. Pensate che si può ottenere la bellezza di 2000€. Il problema è che in tantissimi non ne sono a conoscenza pur avendo il pieno diritto di farne richiesta. Ed è per tale motivo che non sono così in auge e sfruttati come si deve. Sapete in che cosa consistono?

In che consa consistono i Fringe Benefit

Non si tratta di aiuti sottoforma di un compenso supplementare monetario, ma come rinforzo per il pagamento per esempio delle bollette e delle utenze. Se si hanno figli, l’importo può arrivare fino a 2000€, in caso contrario non supera solitamente i 1000€. Inoltre un valido aiuto che possiamo chiedere concerne il pagamento di affitto o il mutuo della casa.

Anche qui le cifre che possiamo ottenere sono le stesse. Rientrano pure in questi Fringe Benefit i buoni acquisto, alloggio gratuito e concessione dell’auto aziendale. Questi aiuti possono rivelarsi interessanti perché sfruttano il regime fiscale che permette loro di non tassare le somme erogate da parte dell’azienda e che il dipendete utilizza per i pagamenti poco fa menzionati.