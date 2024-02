Truffe telefoniche: ecco le due più infami di tutte | Stanno bombardando un mare di gente in questi giorni

Truffe telefoniche, ecco le due più pazzesche di tutte. Milioni di italiani sono stati presi di mira.

In un momento di grande e profonda crisi che troneggia tuttora nel nostro Paese e che non accenna minimamente a diminuire, tanto meno a stretto giro, non c’è indubbiamente da dormire sonni tranquilli su due comodi e soffici guanciali. Anche perché il lavoro sovente latita e diventa sempre più tristemente precario.

E poi ci sono loro, i temuti rincari che hanno toccato tutti quanti i settori lasciandoci letteralmente senza fiato. Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, ecco che i malviventi hanno pensato bene di ingegnarci e di creare un numero sempre più elevato di truffe che viaggiano tantissimo pure sul Web.

Diciamo che sfruttano a più non posso la Tecnologia per fregarci e pure alla grande. Ormai non c’è più nulla che possa stupirci e come un inganno è stato scoperto ecco che ne architettano un altro per tentare di colpire altre persone. Ora sono in vigore tantissime truffe per l’appunto che avvengono attraverso il telefono.

Truffe telefoniche, le due più terribili di tutte

Diciamo che ora come ora sono sostanzialmente due che vanno molto forte. La prima avviene tramite telefonata. Diciamo che a questo genere dovremmo averci fatto il callo dal momento che già negli scorsi mesi ne abbiamo ricevute a iosa da parte di tanti call center che ci proponevano l’offerta più vantaggiosa per quanto concerne contratti di energia elettrica, luce e gas.

Non sono per la verità nemmeno mancate proposte per cambiare operatore telefonico soprattutto per farci ottenere, a detta loro, a meno spese più giga e una velocità ben più ragguardevole. Il punto è che non sempre chi ci stava chiamando erano persone veramente del settore. E ora pare che una nuova truffa tocchi questo settore.

Voci registrate e finti sms

In sostanza riceviamo una chiamata da una voce registrata che sostiene che ci saranno a stretto giro lavori sulla nostra linea che non pochi gratta capo ci ha dato nell’ultimo periodo. Per saperne di più ci consiglia di parlare con un operatore che ci consiglierà su come muoverci per risolvere la situazione. E come accettiamo ecco che ne arriva uno che ci propone di cambiare per passare a un’altra compagnia!

La seconda truffa avviene tramite sms. In sostanza ci arriva un finto sms da parte di Amazon che ovviamente non è il reale mittente. In esso viene scritto un codice di conferma per un acquisto. Se non lo abbiamo effettuato ci chiede di cliccare su rifiuta codice, mettendo il dito su un link. E a quel punto verrà attivato un malware sul nostro apparecchio che ci ruberà i nostri dati sensibili.