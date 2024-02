Trucco dell’aglio, il rimedio antico per un risparmio senza eguali | La pulizia del bagno a costo zero

L’aglio può rivelarsi un alleato formidabile nelle pulizie domestiche: ecco come ottenere un bagno splendente e igienizzato a costo zero.

L’aglio, principalmente utilizzato in cucina, rappresenta uno degli alimenti più aromatici e benefici presenti in natura, e le sue proprietà possono essere trasferite anche al settore delle pulizie domestiche.

Questa pianta bulbosa, originaria dell’Asia Centrale, è imparentata con l’erba cipollina, lo scalogno, la cipolla e il porro, e risulta apprezzatissima non solo per il tipico sapore pungente, ma anche per i suoi effetti portentosi sull’organismo umano.

L’aglio rafforza infatti il sistema immunitario, riduce la pressione sanguigna, abbassa colesterolo e trigliceridi, migliora le performances sportive e riduce inoltre i danni dalla contaminazione con i metalli pesanti. Esso mantiene infine le ossa in salute e previene l’osteoartrite, e rappresenta l’antibatterico naturale per eccellenza.

Come se ciò non bastasse, l’aglio risulta anche estremamente versatile, e può essere facilmente convertito in un alleato prezioso nella pulizia del bagno di casa: in poche mosse (e a budget zero) igienizzerete completamente il locale e i sanitari, senza ricorrere a detergenti chimici inquinanti e costosi!

L’aglio nella pulizia del bagno: ecco come utilizzarlo correttamente

Come anticipato, le proprietà antibatteriche e sanificanti dell’aglio sono impareggiabili. Tale caratteristica è legata alla presenza dell’allicina, un composto chimico naturale in grado di disinfettare gli ambienti da un ampio spettro di germi e batteri nocivi. L’aglio vanta inoltre un’azione antimicotica che previene e contrasta la formazione di muffe e funghi, anche negli ambienti più umidi della casa, come il bagno.

Sfruttare l’aglio per la pulizia di questo locale è estremamente semplice e veloce: occorre schiacciare uno spicchio di aglio fresco con il lato piatto di un coltello, in modo da favorire il rilascio dell’allicina. In seguito, basterà posizionare l’aglio all’interno di una ciotolina, collocandola poi nell’angolo del bagno più umido ed esposto alle muffe, e lasciarlo in loco per alcune ore, in modo da amplificarne le proprietà. È importantissimo rispettare il tempo di posa, in modo da massimizzare le potenzialità benefiche dell’aglio; se non tolleri il suo odore pungente, però, puoi sfruttare le ore del riposo notturno, in modo da evitare i suoi effluvi. Il mattino successivo, basterà rimuovere il piattino, risciacquare con cura la zona trattata, e avrai la garanzia di un bagno completamente igienizzato e sanificato.

L’aglio e la pulizia del water

Puoi ripetere la stessa procedura, gettando però lo spicchio d’aglio direttamente all’interno del water, e lasciandolo in ammollo per tutta la notte.

La cavità del sanitario sarà bombardata dall’effetto antibatterico dell’aglio, e al mattino potrai semplicemente tirare lo sciacquone, eliminando in un gesto i batteri ormai debellati e lo spicchio stesso!