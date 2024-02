Mutuo, pagalo con questa nuova formula: ti costa molto meno e lo estingui prima

Muto, cerca di pagarlo con questa formula. ti costerà molto meno e lo finirai prima. Ecco come fare.

Indubbiamente la questione delle rate dei vari mutui pesa sulle teste di tantissimi italiani come una sorta di spada di Damocle. Sono solitamente molto lunghi a terminare. Di fatti sono quai sempre ventennali. Dunque è molto probabile che quando si siano attivati sia la situazione economica generale che quella personale di un individuo fosse molto diversa.

Magari lavorava molto di più e i guadagni erano superiori. Forse non aveva figli a carico e altre problematiche di altro tipo, che si sono create con l’inevitabile trascorrere del tempo. In ogni caso, se non si rispettano i pagamenti delle rate, si rischia davvero grosso. Uno degli spauracchi che affollano le menti nelle notti insonni di chi lo ha ancora in corso, è di vedersi pignorare la casa.

In realtà tale ancora non è, visto che non è finita di pagare. Ed è per questo motivo che ora molti giovani quando vogliono una casa preferiscono andare in affitto. Anche perché, qualora ne trovino una più adatta alla loro esigenze, potranno farlo con meno problemi al riguardo. Detto ciò, c’è una lieta novella che scalderà e allieterà i cuori a molti italiani che stanno ancora pagando il mutuo.

Come accendere un mutuo

Difatti esiste una formula che consentirà loro di pagarlo meno e finirlo prima. Tuttavia ciò non è sempre conveniente e non si può mettere in atto senza pensarci bene e in ogni istante. Ergo è opportuno evitare come la peste i colpi di testa, che in certi casi possono rivelarsi sbagliati e portare a gravissime conseguenze.

Come ben sappiamo, accendendo un muto, dobbiamo contattare un referente in una banca, che ci propone tasse e condizioni per attuarlo. Bene dunque restare in contatto con questa persona, incontrarla e restare informati sui cambiamenti che si possono verificare in tale direzione. Ed è proprio qui che risiede l’escamotage per pagare meno il muto e chiuderlo anticipatamente.

Come pagarlo di meno ed estinguerlo anzitempo

Si tratta della surroga del muto, definibile come un’ operazione finanziaria, che permette, senza se e senza ma, al mutuante di trasferire il mutuo in un altra banca che gli offre tasse e condizioni ben più favorevoli. Ovviamente l’ente da lui selezionata per la nuova proposta deve accettare il trasferimento del debito.

Per attuare tutto ciò è necessario effettuare richiesta tramite raccomandata. A quel punto sarà la nuova banca ad occuparsi di tutto quanto. Il momento più sbagliato però per compiere tutto ciò è quando mancano pochi anni alla conclusione del muto stesso. Oppure quando è in atto il cosiddetto metodo alla francese, che è definibile come quello in cui la rata vanta un importo fisso.