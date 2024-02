Allerta piani cottura per fughe di gas | Se hai uno di questi modelli fattelo cambiare subito, fa il ritorno di fiamma

Allarme rosso sui fornelli a gas venduti in Italia: un noto marchio è stato ritirato dal mercato per il rischio di fughe.

I fornelli a gas restano un grande classico delle cucine italiane, e non hanno ancora ceduto definitivamente il passo alle più moderne piastre a induzione. Del resto, scaldare e cuocere le pietanze sul fuoco rappresenta un collegamento romantico con l’infanzia, e garantisce inoltre un risultato encomiabile; nessun chef stellato, infatti, sostituirebbe mai i fuochi con l’elettrico.

Per tale ragione, i fornelli a gas risultano ancora una scelta preferenziale per i cittadini italiani, sia quando si tratta di rivoluzionare la cucina e di acquistarla ex novo, che di arredare una nuova casa.

In commercio ne esistono di numerosi brand, tipi e fasce prezzo, ma nelle ultime ore Altroconsumo ha evidenziato una grave anomalia che riguarda un marchio amatissimo dalla clientela mondiale.

Si tratta della casa di produzione coreana Samsung, già ferrata nel commercio di smartphone, tablet, monitor, stampanti, PC ed elettrodomestici come lavatrici, frigoriferi e persino fornelli per la cucina. Secondo la segnalazione di Altroconsumo, alcuni piani di cottura, già ritirati nel resto del mondo perché a rischio perdite di gas, sarebbero ancora in vendita in Italia.

Fornelli a gas Samsung: ecco quali sono i modelli da restituire al produttore

Nonostante molti fornelli a gas siano già stati ritirati in molti Paesi, Samsung avrebbe trascurato di pubblicare sul sito ufficiale il richiamo, impedendo così ai consumatori italiani di prendere atto del rischio e della possibilità di poter restituire i modelli difettosi.

Il Sistema di allerta rapido europeo per i prodotti pericolosi si è mobilitato per favorire il richiamo di alcuni piani di cottura che possono favorire incendi ed esplosioni: di seguito l’elenco dei modelli coinvolti. Le sigle da identificare sono: NA64H3000AK/U1, NA64H3010AS/U1, NA64H3030AS/U1, NA64H3110AS/EU e NA75J3030AS/EU, tutti prodotti da Samsung in Cina. I codici a barre di riferimento, invece, sono: 8801643558628, 8801643558666, 8806086030977, 886086031042 e 8806088932071.Il Sistema segnala in particolare il rischio che il gas fuoriesca dagli ugelli, dinamica che potrebbe facilmente provocare incendi, esplosioni e avvelenamenti per inalazione. Le sigle identificative e i codici a barre sono facilmente reperibili sul libretto di uso e manutenzione dei piani cottura, oppure posizionati su un etichetta incollata sotto al fornello stesso.

Cosa fare se si ha in casa un fornello a rischio

Se, in seguito a un controllo, il consumatore rileva che il proprio fornello appartiene alle categorie a rischio, si consiglia di contattare Samsung per richiedere il rimborso o l’immediata sostituzione.

A tal scopo, è possibile accedere alla sezione apposita nel portale Altroconsumo, in cui è caricato un form che fa fede ai diritti definiti dal Codice del Consumo.